Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt vooruit op de terugronde in de Bundesliga en een nieuwe recordjacht van Bayernspits Robert Lewandowski?

Met negen punten voorsprong op de nummer twee, Borussia Dortmund, begint Bayern München vanavond thuis tegen Borussia Mönchengladbach aan de terugronde. De kampioen telt negen coronagevallen, maar de wedstrijd zou gewoon doorgaan. En Bayern heeft iets recht te zetten: het werd in oktober door Borussia uit de beker gekegeld, met 5-0, de meest smadelijke nederlaag van 2021.Robert Lewandowski is vanavond in ieder geval van de partij. De Pool scoorde in de heenronde 19 keer in zeventien wedstrijden, een gemiddelde waarmee hij tijdens deze voetbaljaargang op 38 goals zou uitkomen. Dat is niet veel minder dan de 41 treffers die hij vorig seizoen maakte en waarmee hij het legendarische record van Gerd Müller (40 goals) brak. Ook op grond daarvan werd Lewandowski door het vakblad Kicker verkozen tot Persoonlijkheid van het Jaar. Hij volgde zijn vroegere trainer Hansi Flick op. In het kalenderjaar 2021 maakte Lewandowski 43 goals, ook daarmee verbeterde hij record van Müller, die in het jaar 1972 aan 42 treffers kwam.De manier waarop Lewandowski zich op 33-jarige leeftijd blijft ontwikkelen is opmerkelijk. Hij scoort meer dan ooit tevoren en denkt collectiever dan ooit tevoren. Hij voetbalt met veel intelligentie, beweegt, anticipeert en is onberekenbaar in de zestien meter. Lewandowski heeft ook de manier waarop hij strafschoppen neemt geperfectioneerd: in 2021 zette hij er elf van de dertien om.Naast zijn ontwikkeling als voetballer is Lewandowski ook als mens gerijpt. Hij identificeert zich met Bayern en zal over de club nooit een verkeerd woord zeggen, net zoals hij ook nimmer provocerende taal in de mond zal nemen. Want sport, zegt hij, moet verbinden en niet voor breuken zorgen. Lewandowski denkt veel na, met een positieve blik op het leven. 'Robert zou zelfs president van Polen kunnen worden', zei Uli Hoeness, de vroegere sterke man van Bayern, onlangs in Kicker. Maar het is natuurlijk de vraag of Robert Lewandowski ooit in de politiek zal stappen. Zijn honger naar doelpunten en successen is in ieder geval nog lang niet gestild.