Na de komst van Sadio Mané naar Bayern München lijkt een overgang van Robert Lewandowski naar Barcelona slechts een kwestie van tijd. Of toch niet?

Voor de Senegalese aanvaller betaalde Bayern aan Liverpool 32 miljoen euro. Daar kunnen nog negen miljoen euro aan bonussen bijkomen. De komst van Mané is een verrijking voor de Duitse kampioen en de Bundesliga. Bij Liverpool maakte hij 120 doelpunten in 269 officiële matchen en bereidde hij 48 treffers voor. Samen met Mo Salah stond Mané model voor het offensieve spel van de ploeg van Jürgen Klopp. Dat hij toch mocht vertrekken, kadert in de vernieuwing die de trainer in zijn aanval wil leggen. Mané en Salah spelen al vijf jaar samen. Met de aankoop van Darwin Núñez van Benfica, voor 75 miljoen euro, is er bij de Reds voor een nieuwe bezetting van de frontlijn gezorgd.De komst van Mané lijkt de weg vrij te maken voor Robert Lewandowski wiens naam al weken gekoppeld wordt aan Barcelona. De Pool wil niet bij de Beierse grootmacht blijven, maar mogelijk is de aankoop van Mané voor hem toch een argument om niet te vertrekken. De Afrikaan is een collectief denkende aanvaller die zijn ploegmaats in de aanval vaak vrijspeelt. Hij zag zichzelf eerder als aangever dan als goalgetter, tot Klopp hem na de winterse komst van linksbuiten Luis Díaz in de spits posteerde. Het gaf Mané vleugels. Hij scoorde in 18 duels als spits vaker dan in 33 wedstrijden als buitenspeler.Sadio Mané is snel, dribbelvaardig, intelligent en vastberaden. Hij zoekt de combinatie, functioneert ook zonder bal en weet zich uitstekend te positioneren. Met Lewandowski zou het wel eens tot een superaanval kunnen komen. Niemand die dat duo lijkt te kunnen stoppen. Mané past in het voetbal van Bayern waarin trainer Julian Nagelsmann verschillende speelformaties hanteert en zijn voorhoede zo samenstelt dat de specifieke kwaliteiten van elke aanvaller maximaal tot bloei komen. De vraag is wel hoe de naar menselijke warmte hunkerende Mané zich in München buiten het veld zal integreren, ook al kan hij met vijf van zijn nieuwe ploegmaats Frans spreken. En kent hij nog een beetje Duits uit de periode dat hij bij RB Salzburg voetbalde.Af te wachten is het of Bayern volgend seizoen inderdaad met een koningskoppel uitpakt. Lewandowski blijft roepen dat hij niet bij Bayern wil blijven en het bestuur laat nog steeds met klem weten dat het de goalgetter aan zijn tot medio 2023 lopende overeenkomst wil houden. Los daarvan heeft Barcelona op dit moment het geld niet om Lewandowski uit zijn contract los te weken. Zodat de soap nog wel even zal duren.