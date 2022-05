Er is een mondeling akkoord tussen makelaar Pini Zahavi, in België vooral bekend vanwege zijn passage bij voetbalclub Moeskroen, en FC Barcelona omtrent de transfer van Robert Lewandowski, die Bayern München komende zomer zou verlaten, zo meldt het Duitse Sport1 zaterdag.

In Nou Camp zou er een overeenkomst voor drie seizoenen klaar liggen voor de Poolse international, die in München nog een contract heeft tot medio 2023 en niet van zins lijkt dat te verlengen. 'Ik heb met Lewa gesproken en daaruit is gebleken dat hij zijn contract niet wenst te verlengen. Hij heeft aangegeven dat het tijd is voor iets anders en dat hij de club wenst te verlaten', aldus sportief directeur Hasan Salihamidzic.

Het bestuur van Bayern heeft zich altijd fel gekant tegen een vertrek van de Poolse steraanvaller, die sinds zijn komst naar München in 2014 al 343 doelpunten maakte. Maar als Lewandowski deze zomer niet wordt verkocht, kan hij volgend jaar gratis naar een andere ploeg. Volgens Duitse bronnen zou Lewa nog 35 à 40 miljoen euro moeten kosten, een stevige som voor het financieel geplaagde Barcelona.

