Robert Lewandowski heeft maandag tijdens een persconferentie bij de Poolse nationale ploeg verklaard dat zijn 'verhaal' bij Bayern München 'ten einde loopt'. De topaanvaller gaf geen verdere indicaties over waar zijn voetbaltoekomst ligt.

'Een ding is zeker vandaag: mijn verhaal bij Bayern loopt ten einde', zei Lewandowski. Eerder deze maand liet de 33-jarige Poolse international al weten dat de tijd was aangebroken om de club te verlaten. 'Lewa' speelt al sinds 2014 in München en zou volgens verschillende media graag de overstap maken naar FC Barcelona, waar een contract voor drie seizoenen zou klaarliggen.

'Na alles wat er de laatste maanden is gebeurd, kan ik me geen verdere goede samenwerking voorstellen', vervolgde de Pool. 'Het is voor mij duidelijk dat een transfer de beste oplossing is voor beide partijen. Bayern is een serieuze club. Ik hoop dat de club me niet alleen houdt omdat het kan.'

Bayern-voorzitter Oliver Kahn repliceerde een tiental dagen geleden in de Duitse pers dat Lewandowski zijn nog tot medio volgend jaar lopende contract bij de Duitse landskampioen gewoon zou uitdoen en dat een vertrek niet aan de orde was. 'Dat ligt niet eens op tafel. Lewandowski heeft bij Bayern nog een contract tot 2023 en zal dat ook uitdoen. Die overeenkomst zouden we overigens graag verlengen', aldus de voormalige doelman.

Lewandowski stapelde in Beieren de prijzen op en kroonde zich achtmaal tot Duits kampioen, won driemaal de Duitse DFB-Pokal, vijf keer de Duitse Supercup, de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs. In 374 wedstrijden vond hij liefst 344 keer de weg naar doel. Borussia Dortmund plukte Lewandowski in 2010 weg in eigen land bij Lech Poznan. Met de Borussen veroverde de spits tussen 2010 en 2014 twee Duitse titels, een Duitse DFB-Pokal en Duitse Supercup.

Lewandowski neemt het komende maand met Polen tweemaal op tegen de Rode Duivels in de Nations League. Op 8 juni staat de wedstrijd in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op de agenda, op 14 juni trekken de troepen van bondscoach Roberto Martinez naar Polen.

