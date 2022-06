Karim Benzema en Robert Lewandowski domineerden dit seizoen de Champions League: ze zijn de meest productieve spitsen op het kampioenenbal. Beiden scoorden er ook twee keer een hattrick. Een vergelijking van twee verschillende persoonlijkheden.

Karim Benzema (34) en Robert Lewandowski (33) zijn twee dodelijke sluipschutters, maar ze hebben een totaal verschillend verleden. De Franse spits groeide op in een voorstad van Lyon, in moeilijke omstandigheden, in een wijk met veel werkloosheid en criminaliteit. Hij had een grote mond en bleek een ongeleid projectiel die trainers tot wanhoop dreef. Door het voetbal kon hij aan een uitzichtloos bestaan ontsnappen, het was voor hem een echte vluchtroute.

Maar Benzema straalde lang niet het minste voetbalplezier uit, raakte betrokken bij een schandaal met een minderjarige prostituee, kwam in aanraking met het gerecht wegens afpersing en verloor zijn plaats in de Franse nationale ploeg. Tot bondscoach Didier Deschamps hem na zes jaar weer opviste, nadat hij bij Real Madrid, waarvoor hij al sinds 2009 uitkomt, een metamorfose had ondergaan: van egocentrische en slecht in de groep liggende spits tot een bindmiddel op het veld. De laatste jaren is hij ook maniakaal met zijn lichaam bezig: hij heeft thuis een persoonlijke fitnessruimte laten bouwen, doet aan kickboksen en laat zich bijstaan door voedingsspecialisten. Waar hij vroeger weleens kampte met overgewicht, valt nu op hoe afgetraind hij steevast aan het seizoen begint. Wanneer hij geblesseerd is, werkt hij ook met een enorme bezetenheid om er zo snel mogelijk terug te staan. Hoe hij zich klaarstoomde voor heenwedstrijd van de 1/8 finale van de Champions League tegen PSG, was ronduit indrukwekkend. Na drie weken zonder wedstrijdritme speelde hij meteen 87 minuten in het Parc des Princes. Helemaal leeggestreden werd hij toen gewisseld voor Gareth Bale. Op het vlak van gedrevenheid moet Robert Lewandowski zeker niet onderdoen voor Benzema. De Pool is een gewetensvolle prof die in zijn carrière de juiste stappen zette en die op zijn leeftijd nog altijd progressie wil boeken op training. Ook hij is, net als Benzema, iedere minuut van de dag met voetbal bezig. Hij gruwelt van trainingen waarin hij niet het gevoel heeft niets te hebben bijgeleerd. Lewandowski probeert nog altijd het kleinste element in zijn spel te verbeteren, zoekt voortdurend zijn grenzen op en werkt op een extreme manier aan zijn lichaam. Gesteund door zijn vrouw, een karateka, die nauwgezet op zijn voeding let. Lewandowski wil lichamelijk en geestelijk topfit zijn, omdat 90 procent van de goals die je scoort volgens hem te maken hebben met het hoofd, met het concentratieniveau. Karim Benzema en Robert Lewandowski, twee goalgetters met een totaal verschillend karakter maar allebei wel met een hobbelig parcours, zij het ieder op hun manier. Benzema was nog maar zeventien toen hij bij Olympique Lyon zag dat een aantal generatiegenoten hem voorbijstaken en hij bij de invallers ter plaatse bleef trappelen. Dat bracht hem niet uit zijn evenwicht. Hij zou, debiteerde hij, een veel mooiere carrière maken dan gelijk wie en weigerde toen Lyon hem wilde verhuren. Lewandowski was een vat vol twijfels. Als kleine jongen vreesde hij dat hij zijn droom om topvoetballer te worden nooit zou kunnen realiseren omdat zijn lichaam niet mee wilde. Want Lewandowski was mager, zijn spieren wilden niet groeien en bij zijn eerste clubs in Polen was er niemand die hem hielp om robuuster te worden. Gelaten werd daar geconstateerd hoe gemakkelijk hij in duels werd weggeblazen. Bepalend in de Champions League zijn ze wel geweest, Karim Benzema en Robert Lewandowski. Beiden tekenden twee keer een hattrick aan en scoorden ook in twee wedstrijden twee keer. Benzema maakte (de finale van de Champions League niet meegerekend) om de 65 minuten een goal, Lewandowski om de 67 minuten. En zowel de Pool als de Fransman waren zeer succesvol in hun competities: Lewandowski kwam aan 35 goals voor Bayern München en is de beste goalgetter van Europa, Benzema maakte 27 goals voor Real Madrid en staat in de Europese ranking op de derde plaats. Kylian Mbappé is met 28 goals tweede. Maar hun rol op het veld vullen beiden heel anders in. Ook al hebben ze de specifieke kwaliteiten van een spits. Ze zijn sterk met het hoofd, schieten met links en met rechts, hebben het instinct dat de goalgetter kenmerkt en kunnen bij wijze van spreken met ieder toegelaten lichaamsdeel een goal maken. Maar veel meer dan Lewandowski participeert de vroeger zo solistische Benzema in het spel van Real Madrid. Hij is langzamerhand in die leidersrol gegroeid sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo. Alsof hij zich plots voor iedereen verantwoordelijk voelde. Zinédine Zidane, die zegt nooit aan de klasse van zijn landgenoot te hebben getwijfeld, noemt hem de beste spits ter wereld. 'Hij is completer geworden en niet langer een nummer negen die alleen aan goals denkt', zegt Zidane. 'Hij speelt mee en werkt permanent voor de ploeg.' Illustratief daarvoor was een moment uit de halve finale van de Champions League in de wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City: Benzema vroeg zijn ploegmaat Rodrygo met aandrang om actief te zijn bij de tegenpressing. Het gebeurt wel vaker dat de Fransman ploegmaats tot de orde roept. Het zou vroeger ondenkbaar zijn geweest. Zoals Benzema nu opereert, lijkt hij bij momenten meer op een spelmaker dan op een aanvaller. Hij kan opbouwen als een nummer tien en schieten als een nummer negen. Vaak wijkt hij uit naar de flanken om daar de voorzet te trappen die hij zelf zou moeten binnenkoppen. Door zijn beweeglijkheid is het ook moeilijk voor een verdediging om hem op te vangen. Centrale verdedigers moeten constant de omgeving scannen om te zien waar Benzema zich bevindt. Hij werkt ook veel meer in een wedstrijd dan bijvoorbeeld Kylian Mbappé of Lionel Messi. Om die reden was hij voor Cristiano Ronaldo een dankbare sidekick: Benzema knapte het vuile werk op en creëerde de ruimte waar CR7 van profiteerde. Bij de Franse goalgetter heeft alles te maken met zelfvertrouwen. Dat is dit seizoen nog meer gegroeid. Het bleek in de heenwedstrijd van de halve finale tussen Manchester City en Real: Benzema zorgde voor de 4-3-eindstand toen hij een strafschop met een Panenka nam. Trainer Carlo Ancelotti tikte met de beide wijsvingers tegen het voorhoofd. Maar het lef waarmee Benzema die strafschop nam wekte veel bewondering. 'Ik denk niet dat Lewandowski de moed zou hebben gehad om dit te doen', zei de voormalige Engelse international Alan Shearer. Anderzijds heeft Lewandowski op cruciale momenten al voldoende getoond over stalen zenuwen te beschikken. Zeker bij het nemen van strafschoppen. Toch is Benzema aanzienlijk meer van zichzelf overtuigd dan Lewandowski. Hij voetbalt met lef en branie, met een aura van onaantastbaarheid, alsof er hem echt niets kan overkomen. Lewandowski twijfelt bij momenten aan zichzelf, al is daar eigenlijk geen enkele reden voor. Hij heeft thuis een kamer ingericht waarin al zijn bekers staan uitgestald. En dat zijn er nogal wat. Het wil wel eens gebeuren dat hij zich in deze ruimte terugtrekt. Alsof hij er zich van wil vergewissen in zijn carrière de juiste weg te hebben ingeslagen. Karim Benzema werd opgeleid als specifieke spits, geobsedeerd door doelpunten en constant op zoek naar eigen succes. Nu groeide hij dus uit tot een ploegspeler. Robert Lewandowski bewandelde de omkeerde weg. Hij moest lang zoeken naar de juiste positie op het veld en speelde zelfs in Polen een tijdje als nummer tien, zoals Alessandro Del Piero, een voetballer die hij adoreerde. De lijnen uitzetten, met overzicht en doorzicht en vooral vooraan de rauwe gevechten niet aangaan tegen potige verdedigers. Pas bij zijn laatste club, Lech Poznan, werd hij definitief in de frontlijn gestuurd. Om later bij Borussia Dortmund een hele omslag te maken en uit te groeien tot een doelpuntenmachine door zijn trainingen op een radicale manier te veranderen en elke dag door te brengen in de fitnessruimte. Lewandowski is een garantie op doelpunten, hij ageert al jaren op een hoog niveau en werd vijf keer na elkaar topschutter in de Bundesliga. Vorig seizoen kwam hij aan 41 goals en brak daarmee met één treffer het record van de legendarische Gerd Müller. In die constante zit een verschil met Benzema die het uitzonderlijke seizoen dat hij achter de rug heeft moet bevestigen. Lewandowski staat al jaren in de schijnwerpers, langer dan Benzema, al wordt van de Fransman wel eens vergeten dat hij ook in de schaduw van Ronaldo uitstekende matchen speelde. Meer dan zijn eerste jaren bij Bayern laat Lewandowski zich nu soms naar het middenveld terugzakken. Hij wijkt uit naar de flanken, maakt ruimte voor zijn ploegmaats en zegt dat hij veel minder productief is als hij in de zestien meter op een bal staat te wachten. Soms kopt hij zelfs in het eigen strafschopgebied ballen weg. Maar in de rol van spelmaker zal je hem niet zien. Daarvoor blijft de focus te veel op het strafschopgebied liggen. Daarom is hij niet heel gelukkig met de opdracht die hij afgelopen seizoen van trainer Julian Nagelsmann kreeg. Die wilde Lewandowski meer vanuit het middenveld zien komen. Dat ontneemt hem een stuk vrijheid, al blijkt dat uit zijn doelpuntenproductie niet echt. Is het ook daarom dat Robert Lewandowski op een transfer aast? Karim Benzema zal normaal bij Real blijven. Hij is de koning van Madrid en voelt zich zeer betrokken bij het wel en wee van Real. Voorbij is de tijd dat ex-trainer José Mourinho aan hem vroeg wat hij eigenlijk bij Real kwam zoeken. Hij oogde loom en sloom, maar begreep de les wel: in een mum van tijd viel hij zes kilo af. Robert Lewandowski heeft zijn achtste seizoen bij Bayern volgemaakt en gaf steeds de indruk zijn carrière bij de Beierse grootmacht te willen beëindigen. Om de band met de club te versterken betrok het management hem bij de toekomstplannen. Ook de spelers wilden graag dat hij bleef. Zo kreeg hij in de slotfase van de laatste competitiematch op VfL Wolfsburg de aanvoerdersband, omdat Manuel Neuer werd vervangen. Alsof de doelman wou duidelijk maken dat Lewandowski echt bij de Bayernfamilie hoort. Maar toch legde de Pool een voorstel van Bayern om zijn medio 2023 aflopend contract met een seizoen te verlengen naast zich neer. Het getouwtrek om Lewandowski zette de titelviering in de schaduw.(met medewerking van Kicker)