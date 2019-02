Lichaam Emiliano Sala geborgen uit vliegtuigwrak

De 28-jarige Argentijnse spits en piloot David Ibbotson zaten op maandag 21 januari met z'n tweeën in het kleine vliegtuig dat op weg was van Frankrijk naar Cardiff, nadat Sala van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het vliegtuig verdween die avond van de radar boven het Kanaal.

Zondag werd het toestel op de bodem van de zee gelokaliseerd en woensdagavond werd het lichaam van Sala geborgen uit het wrak van het vliegtuigje.

Van de 59-jarige piloot ontbreekt voorlopig elk spoor.