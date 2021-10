De Italiaanse Serie A wil keihard optreden tegen supporters die zich schuldig maken aan racisme. Zo pleit de competitieverantwoordelijke Paolo Dal Pino voor een levenslang stadionverbod voor fans die over de schreef gaan. Er wordt volgens hem aan een dergelijk plan gewerkt.

'We zijn een overeenkomst aan het opstellen die voorziet in levenslange schorsingen voor iedereen die zich schuldig maakt aan racisme. En het zal niet voor één stadion zijn, maar voor allemaal', benadrukte de Ligabaas tijdens een radio-uitzending. Op tafel ligt een voorstel om, naast de al gekende videoassistenten, ook een zogenaamde 'respectruimte' in te richten met technologie die racistische daden kan detecteren. In het Italiaanse voetbal worden gekleurde spelers regelmatig het slachtoffer van racisme. Zo overkwam het Romelu Lukaku verschillende keren in zijn periode bij Inter. 'Elke vorm van racisme en discriminatie is verschrikkelijk en mogen we niet aanvaarden', aldus Dal Pino.