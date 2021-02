Zes luttele puntjes is het verschil tussen de leider en de vierde in de stand in Frankrijk met nog twaalf speeldagen te gaan. Dat kwam al lang niet meer voor sinds de Qatari aankwamen in Parijs, maar wie maakt nu het meeste kans op de titel?

Een bloedstollend einde van de Franse competitie, daar konden onze zuiderburen de laatste tijd alleen maar van dromen. Maar de nederlaag van PSG tegen Monaco van zondag heeft de strijd in de Ligue 1 spannender dan ooit gemaakt. Lille, Lyon, PSG of Monaco, ze hebben allemaal hun troeven om de 'Heilige Graal' binnen te halen.

...

Een bloedstollend einde van de Franse competitie, daar konden onze zuiderburen de laatste tijd alleen maar van dromen. Maar de nederlaag van PSG tegen Monaco van zondag heeft de strijd in de Ligue 1 spannender dan ooit gemaakt. Lille, Lyon, PSG of Monaco, ze hebben allemaal hun troeven om de 'Heilige Graal' binnen te halen.De Rijselaars mogen dit seizoen met reden dromen van de titel. Les Dogues hebben individueel niet de beste spelers van het kampioenschap in vergelijking met de concurrenten, maar ze zijn zonder twijfel het sterkste collectief. Vorig weekend wonnen Jonathan David en co nog van Lorient, dat net een 11/15 achter de rug had, en toonden in die wedstrijd een onverzettelijke organisatie. Na twee mindere prestaties tegen Brest (0-0) en Ajax in de Europa League (1-2), verwacht iedereen dat het tij opnieuw zal keren voor LOSC. Bovendien zijn ze tegen Lorient gewoon verder gegaan op hun elan buitenshuis met een zevende opeenvolgende uitzege. Donderdag speelt Lille nog voor de toekomst van zijn seizoen, want het moet winnen in en tegen Ajax om door te stoten naar de 1/16 finales van de Europa League. Maar een nederlaag in Amsterdam zou Lille misschien nog niet al te slecht uitkomen. Met nog meer focus op de Ligue 1, zou de titel wel eens binnen handbereik kunnen zijn.Zonder Europees voetbal dit jaar heeft Olympique Lyon zichzelf in eigen land hoge doelen gesteld. Zonder te denken aan de titel aan het begin van het seizoen, stelde voorzitter Jean-Michel Aulas wel dat Champions League gehaald moet worden. En dat gaat voorlopig erg goed. Zo goed zelfs dat Les Gones misschien ook mogen dromen van een eerste titel sinds 2008. Rudi Garcia, sinds zijn komst in 2019 erg bekritiseerd, lijkt dit jaar de juiste formule te hebben gevonden. Lyon beschikt dit seizoen precies over de meest complete kern van Frankrijk. De club wist ook zijn beste speler, Memphis Depay, te behouden die nochtans door veel grote clubs het hof werd gemaakt. En met een gunstige kalender (met nog een thuiswedstrijd tegen PSG en Lille en een verplaatsing naar Monaco) kan de titel dit jaar weleens naar het zuiden van Frankrijk gaan.Paris Saint-Germain is dit jaar een enigma. Dominant tegen Barcelona vorige week, onherkenbaar tegen Monaco in het weekend. De nederlaag tegen de Monegasken is ook symbolisch voor het seizoen. Sinds de start van het Franse kampioenschap konden de Parijzenaars nog maar één puntje sprokkelen tegen de top 5. Een zorgwekkende statistiek want gezien de kwaliteit in de ploeg moet PSG veel beter kunnen doen en is het eigenlijk buiten categorie in Frankrijk. Een andere statistiek die een kwakkelend PSG moet voorstellen: de Parijzenaars verloren dit seizoen al zes keer, een record sinds de Qatarese eigenaars aankwamen in 2011. Als Mauricio Pochettino de titel niet uit zijn handen wil zien glippen, moet hij dringen zijn troepen weten te motiveren in de Ligue 1 én de Champions League. Geen eenvoudige opdracht.Een echte masterclass was het van coach Niko Kovac tegen PSG. De Kroaat wist van Monaco een echte machine te maken sinds het begin van het jaar (25/27 sinds januari). En dan allemaal zonder Alexander Golovin die tegen PSG nog op de bank moest plaatsnemen. De verdediging was in het begin nog wat gatenkaas, maar de laatste weken lijkt ook die steeds solider te worden. Als het op deze manier verdergaat, kunnen de spelers uit het prinsdom als outsider weleens een gooi doen naar de titel. Met twaalf punten voorsprong op de eerste achtervolger, hebben ze niets te verliezen.Door Arthur Gosset