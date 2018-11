Lille vindt het noorden terug

In een competitie met twee snelheden, waar PSG alles overvleugelt, is het zoeken naar clubs die zich in het spoor van de toekomstige kampioen bevinden. Monaco hoort daar niet bij, Lyon en Nantes evenmin.

Dé positieve verrassing in de Ligue 1 komt uit het noorden. Vorig jaar bevond Lille zich nog in het oog van de storm toen de nieuwe trainer Marcelo Bielsa, die elf ervaren spelers had doorgestuurd, in december ontslagen werd. Uiteindelijk redde Lille zich nipt, onder leiding van de voormalige trainer van Saint-Etienne, Christophe Galtier. Vandaag zijn de Rijselnaars de eerste achtervolgers van PSG, al is de achterstand al zo groot dat van een echt duel bovenin geen sprake kan zijn.

Vaak volstaan een paar geslaagde transfers voor een sportieve boost. De inbreng van ex-STVV-speler Jonathan Bamba is er zo één. De vleugelspits zit al aan zeven goals. Ook Nicolas Pepe, die nog aangetrokken werd op aandringen van Bielsa, is zo'n sterkhouder als aanvalsleider. Na tien matchen zat hij al aan zeven goals en zes assists.

Maar vooral achteraan staat LOSC als een huis, met een van de moeilijkst te kloppen verdedigingen van de Ligue 1. De Portugese veteraan José Fonte keerde voortijdig terug van zijn zelfgekozen Chinese ballingschap en leidt de verdediging die verder nog bestaat uit kapitein Adama Soumaoro, de jonge Fodé Ballo-Touré en de Turkse nieuwkomer Zeki Celik.

Achter die verdedigende muur is Mike Maignan momenteel een van de moeilijkst te kloppen doelmannen in Frankrijk. Zijn saves zijn een verklaring waarom de club uit Rijsel op dit moment zo hoog staat in de rangschikking.

Dit seizoen ziet Lille ook eindelijk Thiago Mendes uitblinken. Ook hij werd aangeworven toen Bielsa de sportieve leiding in handen had, maar kon zich in zijn eerste seizoen nooit opwerpen tot de leider op het middenveld die de Argentijnse coach in hem zag, geteisterd als hij was door blessures. Dat is dit seizoen anders, waardoor hij toch de in hem gestelde verwachtingen aan het inlossen is.