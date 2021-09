Vanavond begint de Champions League opnieuw. Met Lille - Wolfsburg staat er al meteen een duel op het programma met eventueel enkele Belgen in de hoofdrol.

Met 27 zijn ze dit jaar, de Belgen die uitkomen in de groepsfase van de Champions League. Een best hoog aantal, mede dankzij Club Brugge dat zich als kampioen rechtsreeks wist te plaatsen voor de poules van het kampioenenbal. Blauw-zwart vaardigt 9 van die 27 landgenoten af. Zij komen woensdag aan zet in het duel tegen PSG.Vanavond kan u echter nog vier Belgen in eenzelfde wedstrijd zien. Het duel tussen Lille en Wolfsburg is interessant voor de Belgische fan. Bij de Franse kampioen is het zo uitkijken naar Amadou Onana. De kans is echter klein dat we de jonge verdedigende middenvelder ook echt aan het werk zullen zien. De 20-jarige kapitein van de Belgische beloften kwam deze zomer over van het Duitse Hamburg, maar verzamelde in vijf wedstrijden nog maar 32 speelminuten. Aan de andere kant, bij de Duitse Wölfe, heeft u meer kans om een Belg te spotten. In doel is Koen Casteels al jaren een certitude en schopte hij het zelfs tot kapitein. Bovendien landden er deze zomer nog drie extra Belgen in Wolfsburg. Aster Vranckx (in januari al overgenomen van KV Mechelen) is echter geblesseerd, dus het is hopen dat Dodi Lukebakio (overgekomen van Hertha) of Sebastiaan Bornauw (gekocht van FC Köln) aan de aftrap zullen staan. Al lijkt ook voor hen de kans klein dat we ze meteen in actie zullen zien in de Champions League. Bornauw speelt namelijk geen hoofdrol in de defensie van nieuwe coach Mark van Bommel - afgelopen weekend maakte hij pas zijn eerste wedstrijd vol in de Bundesliga, waarschijnlijk om de rest te sparen voor vanavond - en Lukebakio lijkt zich nog wat te moeten aanpassen aan de nieuwe werkplek. De 23-jarige flankaanvaller mocht zaterdag 23 minuten invallen tegen Greuther Fürth.David tegen NmechaKomt het niet van de echte Belgen, dan moeten we misschien kijken naar spelers met een verleden in de Jupiler Pro League. Bij Lille kennen we Jonathan David nog van zijn periode bij KAA Gent. De jonge Canadees was vorig seizoen een van de pilaren van de Noord-Franse club in de strijd om het kampioenschap met 13 goals en 5 assists. Daarnaast heb je echter ook nog derde doelman Adam Jakubech met een verleden bij KV Kortrijk en Jonathan Bamba, die op een blauwe maandag nog 11 wedstrijden speelde voor STVV en daarin 5 keer scoorde. Bamba is nu een van de grote mannen bij de Franse kampioen en zou zo'n 25 miljoen euro waard zijn.En als we het dan toch over Belgische connecties hebben bij Lille: de club was tot recent nog verbonden aan RE Mouscron en was dé club van Eden Hazard bij zijn grote internationale doorbraak. Al mogen we ook Kevin Mirallas en Divock Origi niet vergeten als we het over Belgische ex-spelers in het Noorden van Frankrijk hebben.Bij Wolfsburg is het vooral uitkijken naar één naam als we het over ex-spelers uit 1A hebben: Lukas Nmecha. De Duitse spits verliet Anderlecht deze zomer voor een avontuur bij Wolfsburg, maar heeft daar nog niet al te veel plezier beleefd. Voorlopig moet hij vanop de bank vaststellen dat zijn concurrent Wout Weghorst in de basis staat.Heel wat Belgen kunnen het vanavond dus tegen elkaar opnemen, maar welke club is topfavoriet in de CL-clash? Met ook nog Sevilla en RB Salzburg ligt hun CL-groep helemaal open, dus de druk zal er bij de eerste wedstrijd al meteen opzitten voor beide ploegen. Wolfsburg is echter het best aan het nieuwe seizoen begonnen. Met een perfect rapport na vier speeldagen staat het alleen aan de leiding in de Bundesliga. Lille, daarentegen, deed het tot dusver (met ook een nieuwe coach, Jocelyn Gourvennec) wat minder goed in de Ligue 1. In vijf wedstrijden kon het nog maar een keer winnen, waardoor de club pas op een twaalfde plek vertoeft.Kunnen Les Dogues hun seizoen eindelijk goed op gang trappen of gaat Wolfsburg gewoon door op zijn elan? Antwoord krijgt u vanaf 21 uur in Lille.