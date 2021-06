Vandaag, op 30 juni 2021, loopt het contract van Lionel Messi bij FC Barcelona af. Drie vragen aan Steve Van Herpe, die voor Sport/Voetbalmagazine de Spaanse competitie volgt.

Hoe zit het met het nieuwe contract van Lionel Messi bij FC Barcelona?

...

Hoe zit het met het nieuwe contract van Lionel Messi bij FC Barcelona?Steve Van Herpe: 'Dat contract gaat er komen, dat staat vast. Bij de club zouden ze het natuurlijk liever vandaag dan morgen afronden, maar Messi zelf heeft geen haast.''Vanaf 1 juli is hij in principe een vrije speler, maar je mag niet vergeten dat hij eigenlijk al van 1 januari mag onderhandelen met andere clubs. En dat heeft Messi niet gedaan.''Bovendien is intussen zijn boezemvriend Sergio Agüero naar de club gehaald. Als Messi alsnog zou weggaan bij Barça, zou dat wel sneu zijn.'Waarom is dat nieuwe contract nog niet getekend?Steve Van Herpe: 'Door de complexiteit ervan. Al van april zijn de onderhandelingen bezig. Alleen voorzitter Joan Laporta, sportief directeur Mateu Alemany, algemeen directeur Ferran Reverter en Jorge Messi, de vader én makelaar van Lionel, zijn daarbij betrokken. Zij houden allemaal de lippen stijf op elkaar, dus er komt erg weinig naar buiten.''Barça wil het gigantische loon van Messi spreiden over een aantal jaren, omdat de club zich zo'n salaris eigenlijk niet meer kan permitteren. Vanuit de Spaanse profliga wordt er ook druk gezet. Voorzitter Javier Tebas wil dat Barça zijn financiën op orde heeft en hij is niet van plan om een uitzondering te maken voor Messi.''De club zoekt dus nu naar een manier om Messi ook na zijn actieve spelerscarrière aan zich te binden, maar er kruipt veel tijd in om dat plaatje financieel, juridisch en fiscaal helemaal te laten kloppen.''En Messi wil sowieso geen problemen meer met de Spaanse fiscus, daar heeft hij zijn deel al van gehad.'Is er geen enkel risico dat Messi alsnog naar een ander club verhuist?Steve Van Herpe: 'Dat zou straf zijn, maar om het met een huizenhoog cliché te zeggen: in voetbal is alles mogelijk.''Dat Messi vanaf 1 juli in principe niet meer aan Barcelona gebonden is, is wel vervelend, zeker voor de club. Er staan tal van sponsordeals op stapel waarbij er natuurlijk van uitgegaan wordt dat Messi bij Barça blijft. Zolang het contract niet getekend is, moeten er dus heel wat zaken in de diepvries. En dat kan FC Barcelona nu missen als kiespijn.'