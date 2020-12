De Argentijnse superster van Barcelona gaf in een Spaans tv-interview toe dat hij geen eenvoudige tijd kende, maar nu wel wil strijden voor de Spaanse topclub en de problemen die het heeft.

Deze zomer stond bijna volledig in het teken van de toekomst van Lionel Messi. Nadat hij een zogenaamde 'burofax' stuurde naar zijn club Barcelona om duidelijk te maken dat hij wou vertrekken, ontplofte de geruchtenmolen. Manchester City, Inter en PSG leken de grootste kanshebbers te zijn om Messi naar hun club te lokken. De Argentijn bleek namelijk niet gelukkig meer te zijn bij zijn geliefde Barcelona en ergerde zich aan het bestuur en dan vooral aan voorzitter Josep Bartomeu. De komst van nieuwe coach Ronald Koeman leek aanvankelijk niet veel te veranderen aan zijn mening en toen ook beste vriend Luis Suárez moest vertrekken, was het genoeg voor de Argentijnse ster. Hij moest en zou vertrekken.

Maar dat liet Barcelona niet zomaar toe. Messi had namelijk nog een contract tot juni 2021 en als hij daarvoor wou vertrekken, moest zijn toekomstige club een afkoopbedrag van 700 miljoen euro betalen. Een juridische strijd leek in de maak, maar uiteindelijk liet Messi in een interview weten dat hij toch zou blijven.

Zondagavond komt de Argentijn met een nieuw gesprek op de Spaanse zender LaSexta. In een teaser vertelt Messi over die moeilijke periode voor hem. 'Momenteel gaat het eigenlijk wel best goed voor mij, maar het is inderdaad waar dat de zomer een verschrikkelijke periode was. De problemen begonnen echter al eerder met wat er nog op het einde van het vorige seizoen gebeurde en de burofax enzovoort... Dat droeg ik natuurlijk mee aan het begin van dit seizoen.'

Het contract van de Vlo verloopt nog steeds medio 2021, maar over een mogelijk vertrek wou Messi niets kwijt. 'Ik zit hier nog goed en wil vechten voor alle problemen die Barcelona tegemoet komen, met de slechte financiële cijfers en de tegenvallende prestaties. Met de club gaat het momenteel niet goed, maar ik kijk uit naar de toekomst. Ik ben echt gemotiveerd.'

