Lionel Messi één match op de strafbank

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

Argentinië zal in maart volgend jaar in het eerste kwalificatieduel voor het WK 2022 in Qatar niet kunnen rekenen op Lionel Messi. Het goudhaantje van Barcelona moet een speeldag schorsing uitzitten na zijn rode kaart in de kleine finale van de Copa America, dat laat CONMEBOL laten weten.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Lionel Messi.

CONMEBOL is de Zuid-Amerikaans variant van de UEFA. Messi kreeg in de kleine finale tegen Chili (2-1 winst) rood, tijdens een opstootje met de Chileense aanvoerder Gary Medel, wie tevens ook mocht gaan douchen. De Argentijnse aanvoerder kon de uitsluiting moeilijk verkroppen en uitte uitgebreid zijn ongenoegen over de wedstrijdleiding tijdens het hele toernooi. Messi was zelfs zo woest dat hij weigerde zijn bronzen medaille te gaan ophalen tijdens de prijsuitreiking. Volgens De Vlo is CONMEBOL corrupt en viel het duidelijk op dat Brazilië eindwinnaar moest en zou worden in eigen land. Hij refereerde daarmee naar de verloren halve finale met Argentinië tegen het gastland en waarschuwde iedereen om op te letten tijdens de finale versus Peru: 'Ik hoop dat de VAR en de scheidsrechters zich afzijdig zullen houden. Zo kan Peru eerlijk meedijveren om het goud.' De Argentijnen vreesden hierdoor een stevige straf voor hun sterspeler, maar dat bleef uiteindelijk ongegrond. Naast de schorsing moet Messi ook nog een boete van een kleine 1.500 euro betalen.