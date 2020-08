Dat Lionel Messi weg wil bij Barcelona, mag eigenlijk geen verrassing heten. Waar liep het mis?

Het is al jaren een publiek geheim dat Lionel Messi niet meer goed overeenkomt met het bestuur van FC Barcelona, en meer bepaald met voorzitter Josep Bartomeu. Volgens verschillende Spaanse kranten zouden de relaties zelfs al vijf jaar bekoeld zijn. En dat gaat niet enkel over de filosofie die continu verandert binnen de club, maar ook over de transferpolitiek.

Slechte transfers

Die frustraties begonnen toen Barcelona Neymar liet vertrekken naar PSG voor 222 miljoen euro. Sindsdien gaf de club handenvol geld uit aan spelers die het eigenlijk niet nodig had of die veel te oud waren. Er werden nog nauwelijks kansen gegeven aan de jeugd en het team paste niet meer bij elkaar volgens Messi. Volgens de Argentijn was dat allemaal het werk van Eric Abidal, de sportief directeur die vorige week ontslagen werd.

Een zoveelste frustratie kwam erbij toen de Fransman in januari dit jaar het ontslag van coach Ernesto Valverde orkestreerde en de Spanjaard verving door Quique Setién. Messi kon het altijd goed vinden met de coaches, zelfs met Valverde, en kon het niet verkroppen dat die zomaar aan de deur werd gezet. Messi en Abidal zouden er meermaals ruzie over hebben.

Contractbesprekingen op pauze

Een eerste echt teken aan de wand kwam er op 3 juli. Toen maakte de Spaanse radio Cadena Ser bekend dat Messi zijn broer de opdracht had gegeven om de contractbesprekingen te pauzeren. Messi was niet tevreden met de gang van zaken in Camp Nou en wou daarmee druk zetten op het bestuur om enkele zaken drastisch te veranderen.

Niet veel later volgde er een rel toen Messi assistent-coach Eder Sarabia volledige negeerde tijdens een drankpauze. Vervolgens verloor Barcelona ook nog eens van Osasuna en kloeg Messi over de kwetsbaarheid van dit Barcelona, met een subtiele sneer naar Setién. Na de wedstrijd tegen Alavés volgde dan toch een verzoening tussen Sarabia, Setién en Messi.

Maar de frustraties over het beleid bleven en de 2-8-nederlaag tegen Bayern in de Champions League bracht de relaties tussen Messi en het bestuur tot een historisch dieptepunt. Gerard Piqué kwam nog wel spreken met de media, maar kapitein en leider Messi niet. Die wou niet spreken met de media, maar met het bestuur om nu grondige veranderingen te eisen. Het bestuur moest veranderen, maar dat gebeurde niet.

Geen tijd te verliezen

Bartomeu ontsloeg wel Abidal en coach Setién, maar de rest van het bestuur bleef aan. En drie dagen later werd met Ronald Koeman al de nieuwe coach voorgesteld. De Nederlander wou meteen veranderingen doorvoeren in Camp Nou en gaf te kennen aan enkele spelers dat ze mochten vertrekken. Zo ook Luis Suárez, de beste vriend van Messi. Dat die zonder enig respect in de vitrine werd geplaatst, kon Messi niet hebben. Bovendien vertelde Koeman de Argentijn ook dat de privileges gedaan zijn: 'Nu moet je alles doen voor het team.' Ook dat schoot in het verkeerde keelgat van Messi.

Bovendien geloofde Messi niet in het project van Koeman, dat nog te veel tijd in beslag zou nemen. Op zijn 33e wil Messi meteen voor de prijzen kunnen strijden en niet nog eens een heel team uitbouwen. Zoveel tijd heeft hij niet.

Uiteindelijk ontplofte de boel op 25 augustus, toen Messi in een zogenaamde 'burofax' het bestuur liet weten dat hij wou vertrekken. Hij wil gebruik maken van de clausule die hem toelaat om gratis te vertrekken bij Barcelona. Alleen moet volgens Barcelona die clausule wel voor 10 juni geactiveerd worden. Het (juridische) verhaal is dus zeker nog niet ten einde.

