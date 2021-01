Athletic Bilbao won zondagavond in Sevilla (Andalusië) de Spaanse Super Cup. Na verlengingen won de Baskische club na verlengingen met 3-2 de finale van het Catalaanse Barcelona. Barcelona's sterspeler Lionel Messi werd in de slotseconden met rood van het veld gestuurd.

Eerder deze week had Bilbao al verrassend landskampioen Real Madrid met 2-1 uitgeschakeld. Vicekampioen Barcelona plaatste zich zonder een geblesseerde Messi met strafschoppen (3-2 na een 1-1 gelijkspel) ten koste van Real Sociedad voor de finale.

Voor de tweede keer werd de Super Cup met vier teams gespeeld: de top twee van La Liga en de finalisten van de Copa del Rey. Voor Bilbao is het na 1984 en 2015 de derde Super Cup. Bilbao kan ook nog de Copa del Rey winnen. De bekerfinale kon vorig jaar door de coronapandemie niet doorgaan. Bilbao en Sociedad geven elkaar pas in april partij in een eerste volledig Baskische finale.

In de finale om de Super Cup leek Antoine Griezmann Barcelona naar de winst te helpen. De Franse aanvaller opende in de 40e minuut uit een rebound de score. Oscar De Marcos maakte nog voor rust, na een fout van Jordi Alba, gelijk. Griezmann bracht Barcelona in de 77e minuut voor de tweede keer op voorsprong. Het bleek toch niet genoeg. In de slotminuut zorgde Asier Villalibre voor de gelijkmaker en aanvaller Inaki Williams schoot in de beginfase van de eerste helft van de verlenging fraai de 3-2 voor Athletic binnen.

Vuistslag

Barcelona kwam die tegenslag niet meer te boven en raakte tegen het einde een gefrustreerde Lionel Messi met rood kwijt. De Argentijnse nummer tien, die ook voor de finale onzeker was, maar toch aan de aftrap verscheen, werd in de slotseconden uitgesloten voor een slaande beweging richting Villalibre. Hij deelde met zijn rechtervuist een vlugge en harde stoot uit op het hoofd van zijn tegenstander, toen hij na een inspeelpass aan wilde sluiten richting het zestienmetergebied en daarbij voor de voeten werd gelopen.

Het was voor Messi de allereerste rode kaart in 753 wedstrijden voor Barcelona. Bij het Argentijnse nationale elftal werd hij wel twee keer eerder uitgesloten.

