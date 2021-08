Lionel Messi heeft bij Paris Saint-Germain een contract voor twee jaar getekend, met een optie op nog een derde seizoen. Dat maakte de Franse vicekampioen dinsdagavond bekend.

De Argentijnse spits krijgt het rugnummer 30 bij zijn nieuwe club. Het nummer tien, waarmee hij in Barcelona speelde, is bij PSG in handen van de Braziliaan Neymar.

Honderden PSG-fans zagen Messi dinsdag landen op het vliegveld van de Franse hoofdstad, nadat hij zondag emotioneel afscheid had genomen van Barcelona. Enkele uren later werd bekend dat ook de medische keuring van de Argentijn geen problemen had opgeleverd. Woensdagochtend volgt de officiële presentatie van Messi.

Messi speelde nooit eerder voor een andere club dan Barcelona. Paris Saint-Germain profiteert van de financiële chaos bij de Catalaanse club. Die was niet meer in staat de Argentijn te houden. Zondag nam de sterspeler emotioneel afscheid van Barcelona. Hij hield het niet droog. 'Ik heb alles gegeven voor deze club. Van de eerste dag dat ik hier arriveerde, tot de laatste', aldus Messi.

In Parijs gaat Messi een gevreesde aanval vormen met Neymar en Kylian Mbappé. Messi heeft bij Barcelona geleerd wat winnen is. Hij won vier keer de Champions League, tien landstitels, zeven Spaanse bekers, drie Europese Supercups, acht Spaanse Supercups en drie keer de wereldtitels voor clubteams.

Messi won ook veel individuele onderscheidingen: zes keer Gouden Bal (beste speler); zes keer Gouden Schoen (topscorer); twee keer beste UEFA-voetballer; een keer beste WK-speler; twee keer beste speler Copa America; zes keer topscorer Champions League; acht keer topscorer in de Spaanse competitie; beste speler Olympische Spelen; beste speler WK onder 20 jaar.

Ook vestigde hij veel records: zes keer Gouden Bal; topscorer Spaanse competitie (474 goals); topscorer van Barcelona (672 goals); speler met de meeste duels voor Barcelona (778); meeste goals in één competitieseizoen (50); topscorer Argentinië (76); recordaantal goals in één kalenderjaar in alle clubcompetities (91); recordaantal goals in één seizoen in alle clubcompetities (73).

Messi speelde 151 interlands voor Argentinië en scoorde 76 keer. Hij won deze zomer de Copa America met zijn landenploeg. Messi won met Argentinië ook olympisch goud (2008) en werd in 2005 wereldkampioen met de nationale ploeg voor spelers jonger dan 20 jaar.

