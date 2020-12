Terwijl FC Barcelona door een van de ergste crisissen in zijn bestaan gaat, kijkt iedereen als vanouds naar Lionel Messi. Maar die zit met zijn gedachten elders. Kan dat nog veranderen?

'Niet waar! Alweer verzonnen. Ik zit sinds september in Argentinië. #fakenews'.

...

'Niet waar! Alweer verzonnen. Ik zit sinds september in Argentinië. #fakenews'. Jorge Messi, de vader én vertegenwoordiger van Lionel, beet twee weken geleden van zich af op sociale media toen werd gesuggereerd dat hij een onderhoud gehad zou hebben met een delegatie van PSG. Dat zou plaatsgevonden hebben in het Qatarese consulaat in Barcelona, zo werd beweerd in het tv-programma El Chiringuito. Ook na de uithaal van papa Messi bleven ze daar hun 'nieuws' verdedigen, want, zo wisten ze, het privévliegtuig van de Messi's was een aantal dagen daarvoor van Rosario naar Barcelona gevlogen. Tel daar de spontane uitspraak bij van Neymar - 'Ik wil opnieuw samen met Messi op het veld staan' - na de winst van PSG op Manchester United begin deze maand en verschillende media trokken hun conclusies.Maar Messi wordt ook gelinkt aan andere clubs. Zo zou er bij Manchester City een levenslang contract voor de Argentijn klaarliggen. In eerste instantie zou hij er voetballen onder de hoede van zijn oude mentor Pep Guardiola (die zijn verbintenis onverhoopt met twee jaar verlengde). Daarna zou hij er ingeschakeld worden als ambassadeur voor de City Football Group, die intussen clubs in verschillende landen bezit (Spanje, Verenigde Staten, Australië, Japan, China, India, Frankrijk en België). Met CEO Ferrán Soriano, eerder van 2003 tot 2008 bij FC Barcelona, zit er ook een oude bekende aan het stuur van de Citizens. Er zijn nog geruchten: een terugkeer naar Rosario in Argentinië, een verhuis naar de Serie A om het duel met Cristiano Ronaldo verder te zetten, ... De speculaties over de toekomst van Messi zullen de komende maanden alleen maar toenemen. Feit is dat zijn contract bij FC Barcelona op 30 juni 2021 afloopt en dat hij officieel vanaf 1 januari met andere clubs mag beginnen onderhandelen. Maar is er een kans dat Messi gewoon bij Barça blijft? Sinds de beruchte burofax, een soort aangetekende brief, die hij midden augustus naar FC Barcelona stuurde, is die kans heel klein. In zijn schrijven maakte Messi kenbaar dat hij van de clausule in zijn contract gebruik zou maken om te vertrekken. Volgens die clausule mocht hij eenzijdig zijn lopende overeenkomst opzeggen op voorwaarde dat hij de club vóór het einde van het seizoen op de hoogte bracht. Normaliter was dat voor 31 mei, maar door de coronapandemie eindigde het seizoen in feite met de Champions Leaguefinale op 23 augustus, zo argumenteerden de advocaten van Messi. Maar die vlieger ging niet op. De burofax kwam te laat, verzekerde voorzitter Josep Bartomeu de Messi-clan. Als hij wilde vertrekken - en dat was hij vast van plan - zou een club 700 miljoen euro moeten betalen. Tweede mogelijkheid: de Argentijn kon naar de rechtbank stappen. Maar, zo gaf Messi later in een interview met goal.com zelf aan: 'Ik zou nooit naar de rechtbank trekken tegen Barça, ik hou van de club en ze hebben me alles gegeven. Het is de club van m'n leven.' In dat interview wordt ook duidelijk dat Messi al een poosje met een vertrek in zijn hoofd zit. 'Ik ben al het hele jaar tegen de voorzitter aan het zeggen dat ik weg zou willen gaan. Ik vond het het moment om een stap opzij te zetten. Ik was van mening dat de club jongere mensen, nieuwe mensen nodig had en dat mijn etappe bij Barcelona tot een einde gekomen was. 'Het voorval vond ik wel spijtig, want ik heb altijd gezegd dat ik mijn carrière hier zou afsluiten. Het was een moeilijk jaar, ik zag veel af tussen de trainingen en de wedstrijden door. Er kwam een moment dat ik besloot op zoek te gaan naar nieuwe doelen, nieuwe lucht. Het resultaat in de Champions League tegen Bayern ( 2-8, nvdr) was daar niet de oorzaak van, ik zat er al lang mee in mijn hoofd. Ik heb dat ook aan de voorzitter gezegd en hij heeft me altijd verzekerd dat ik op het einde van het seizoen kon beslissen of ik bleef of wegging. Hij heeft dus zijn woord niet gehouden.' Het is niet Messi's enige uithaal naar Bartomeu. 'Ik heb altijd gezegd dat ik bij Barça wou blijven om prijzen te winnen en de legende van de club nog groter te maken. Maar de waarheid is dat er al een tijdje geen project meer is, er is niks meer. Er wordt gejongleerd en gaten worden gedicht naarmate ze ontstaan.' Er is niet alleen een gebrek aan een duidelijk sportief project, ook economisch zit de club diep in de problemen. Het lijkt erop dat Bartomeu de geschiedenis zal ingaan als de voorzitter die FC Barcelona naar de rand van de financiële afgrond bracht. De coronapandemie was daarbij alleen maar een duw in de rug. Interim-voorzitter Carlos Tusquets, die sinds het opstappen van Bartomeu en in afwachting van de verkiezingen op 24 januari de honneurs waarneemt, noemde de financiële situatie van Barça onlangs nog 'barslecht'. Hij voegde er in één adem aan toe: 'Het was eigenlijk beter geweest om Messi tijdens de afgelopen zomermercato te verkopen.' Zo zou ook het gigantische loon van de nummer 10 - een netto jaarsalaris van rond de 50 miljoen euro, plus bonussen - te veel wegen op de club. 'Het salaris van Messi is onhoudbaar', weet ook Emili Rousaud, een van de kandidaat-voorzitters. 'Niemand in de voetbalwereld verdient meer dan hij. Hij gaat niet weg omdat hij te weinig geld krijgt, hij gaat weg omdat hij prijzen wil winnen.' Hoewel alles erop wijst dat Messi na dit seizoen de deuren van Camp Nou achter zich dichttrekt, hebben alle kandidaat-voorzitters die zich straks presenteren voor de verkiezingen één ding gemeen: ze willen met de Argentijnse oppergod praten en hem proberen aan boord te houden. Ook Rousaud zegt dat hij Messi 'een aantrekkelijk project wil voorstellen'. Hij zou Camp Nou zelfs naar de speler willen vernoemen. Joan Laporta, de oud-voorzitter die ook opnieuw kandidaat is, denkt dat Messi zijn beslissing nog niet genomen heeft. 'Ik denk dat hij alle opties openhoudt', zegt hij in een interview met The Guardian. 'Messi houdt van Barça, en ik denk dat hij zal luisteren naar het voorstel dat de nieuwe voorzitter hem doet. Wat Leo het meest van streek maakt, is dat er tegen hem gelogen is. Ik zag dat zijn relatie met het bestuur slechter werd: zij gaven hem de verantwoordelijkheid voor alles. Dat had hij niet zomaar moeten slikken. Als ik voorzitter word, ga ik met hem praten.' Nochtans heeft de burofax van Messi de socios van de club verdeeld, beweert Angel Iturriaga, een Spaanse sporthistoricus, op voetbalsite The Athletic. 'Veel van de oudere, meer conservatieve socios hadden het er moeilijk mee dat Messi afgelopen zomer de club zijn rug toekeerde. Sindsdien is hij voor hen een doelwit geworden en zitten ze klaar om hem met de vinger te wijzen wanneer zijn niveau zakt. 'Natuurlijk kunnen we niet verwachten dat Messi, die volgend jaar 34 wordt, per seizoen nog zestig goals maakt, zoals hij vroeger deed. Maar er is toch ook al wat overdreven kritiek geweest, zoals na de nederlaag tegen Cádiz ( 2-1, nvdr). Dat was zeker niet zijn beste wedstrijd, maar ook anderen lieten het toen afweten. Toch was alle kritiek uit deze sector gericht op Messi. Ze focussen op hem, net zoals een ander deel van de socios vroeger hun pijlen richtten op Bartomeu.' Messi verdeelt de clubfans meer dan ooit en hij krijgt, nu Bartomeu weg is, de schuld voor alles wat misloopt, maar op het veld blijven alle ballen wel naar hem gaan. Als het team in de problemen komt, moet hij het oplossen. En steeds vaker lukt hem dat niet. Hoewel hij het maximum blijft geven, geeft hij soms de indruk op automatische piloot te spelen. Er zijn ook andere signalen dat er een zekere gelatenheid in zijn spel en in zijn engagement is geslopen. Een voorbeeld: toen Ronald Koeman hem thuis liet voor de Champions Leaguewedstrijden tegen Dynamo Kiev (0-4) en Ferencvaros (0-3), leidde dat niet tot fricties. Als een van Koemans voorgangers dat probeerde, zat het spel gegarandeerd op de wagen. Na de 0-3-nederlaag in de Champions League tegen Juventus was het ook niet de kapitein die uitleg kwam geven aan de pers. Marc-André ter Stegen en Antoine Griezmann werden de vuurlinie in gestuurd. Eerder bleef de aanvoerder ook al weg van de camera's na de 1-3-thuisnederlaag tegen Real Madrid en werden de youngsters Sergiño Dest en Pedri voor de leeuwen gegooid. Messi lijkt vastbesloten om zich voor de rest van het seizoen in stilzwijgen te hullen. Zijn laatste dans met FC Barcelona is ingezet. Wordt het alsnog een vurige tango of toch een treurmars naar de uitgang?