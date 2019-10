De Argentijn Lionel Messi heeft vandaag/woensdag al zijn zesde Europese gouden schoen, de prijs voor Europees topschutter, in ontvangst mogen nemen.

Lionel Messi trof het afgelopen seizoen maar liefst 36 keer raak. Daarmee maakte hij de meeste doelpunten in Europa en dat leverde hem de Europese gouden schoen op. Het is al de zesde keer dat hij die mee naar huis mag nemen. De vorige keren waren in 2010, 2012, 2013, 2017 en 2018.

Met zijn 36 goals deed hij drie stuks beter dan nummer twee Kylian Mbappé (PSG) en scoorde hij maar liefst tien keer meer dan de Italiaanse nummer drie Fabio Quagliarella (Sampdoria). Sinds 2010 is de prijs in handen van drie personen. Cristiano Ronaldo won 2011, 2014 en 2015. Luis Suarez won dan weer in2014 (gedeelde eerste plek met Ronaldo) en 2016.

De aanvoerder van FC Barcelona trof vorig seizoen in alle competitie samen 36 keer raak, vier doelpunten meer dan eerste achtervolger Kylian Mbappé. Messi kreeg de trofee uit handen van zijn twee zonen, Thiago en Mateo, en droeg zijn prijs op aan zijn familie en ploegmakkers. "Het is een trofee voor de hele kleedkamer", aldus Messi. "Zonder mijn ploegmaats zou ik niet één Gouden Schoen kunnen winnen."

De uitreiking van de prijs vond ook op een symbolische datum plaats: exact vijftien jaar geleden vierde Messi zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona, met een invalbeurt voor Deco onder Frank Rijkaard tegen stadsgenoot Espanyol. Messi was toen 17 jaar, 3 maanden en 22 dagen oud.