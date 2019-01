Messi: 'Zou graag opnieuw samenwerken met Guardiola... maar dat zal ingewikkeld worden'

Lionel Messi over...

... Pep Guardiola

Wat zou je liever hebben: een jonge parel als Leroy Sané in de ploeg hebben of op een dag opnieuw met Pep Guardiola kunnen werken?

MESSI: 'Het is altijd leuk om met grote voetballers te spelen. Het is een moeilijke, maar ik zou toch graag opnieuw werken met PepGuardiola. Hij is een van de beste trainers ter wereld. Maar ik kan je nu al zeggen dat dat ingewikkeld zal worden.'

... De Ligt en De Jong

Er wordt veel gesproken over Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Heb je hen al vaak zien spelen? Denk je dat dat spelers zijn die bij de Barcelonastijl passen?

MESSI: 'Ze komen uit een school die erg op die van ons gelijkt. Bij Ajax wordt praktisch op dezelfde manier gewerkt. Zij voetballen zoals wij, op balbezit. Het zijn jonge spelers met veel precisie in hun spel.'

... Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé speelt soms als een echte crack, maar op zijn houding naast het veld is nog wel een en ander aan te merken. Is dat omdat hij nog zo jong is?

MESSI: 'Op het veld is hij een fenomeen. Het hangt van hem af waar hij wil geraken, hij heeft de mogelijkheden om te worden wat hij zelf wil. Hij kan zonder twijfel een van de beste spelers ter wereld worden. Aan de andere kant is hij een jonge kerel die zich aan het aanpassen is aan de stad en aan de club. Hoe minder er over hem gesproken wordt, hoe beter. Hij moet gerust gelaten worden en dan zal hij wel op zijn pootjes terechtkomen. Hij beseft dat hij fouten gemaakt heeft. Stilletjes aan wordt hij opnieuw de Dembélé van in het begin die we zo graag zouden zien. Ik ben er gerust in: het is een goeie jongen en we gaan hem allemaal helpen zodat hij zich concentreert op het voetbal.'

... de VAR

Wat vind je van de invoering van de VAR? Is het een verbetering geweest?

MESSI: 'In het begin was ik ertegen gekant. Ik zag niet goed wat het kon bijbrengen, maar nu vind ik dat het heel goed is voor de competitie en voor het voetbal. Het systeem is overal aanvaard geweest, zowel door de fans als door de spelers. Iedereen heeft er zich heel snel aan aangepast.'

Carlos Carpio en Luis Rojo