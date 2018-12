Liverpool: Andrew Robertson gedijt perfect in het pressingvoetbal van Jürgen Klopp

Amper vijf tegengoals in veertien duels van de Premier League, de Reds doen zelfs beter dan dié andere titelconcurrent Manchester City. Want de ploeg van aanvoerder Vincent Kompany slikte exact één doelpunt meer dan het team van Jürgen Klopp. De Duitse coach wist dus heel goed waarom hij de laatste twee transferperiodes zwaar investeerde in centrale verdediger Virgil van Dijk (78,8 miljoen euro, Southampton) en doelman Alisson Becker (62,5 miljoen euro, AS Roma).

