De vorige titel van Liverpool dateert van 1990. Daarna waren The Reds er nog een paar keer héél dicht bij. Het verhaal van de laatste dertig jaar.

Dertig jaar geleden werd Liverpool voor de laatste keer kampioen. Het deed dat met negen punten voorsprong op voornaamste uitdager Aston Villa. De andere ploegen stonden zelfs niet op de foto.

In de ploeg van toen figureerden nogal wat namen die ook nu nog een belletje doen rinkelen. BBC-analist Alan Hansen stond er in de verdediging en was kapitein. De clubtopschutter met 21 goals was middenvelder John Barnes, die nu voor ESPN commentator en analist is en die nog geregeld zijn stem laat horen in het racismedebat.

Hij moest in de First Division, zoals de Premier League toen nog heette, alleen Gary Lineker van Tottenham laten voorgaan. Die maakte 24 doelpunten.

In de spits bij Liverpool destijds ook Ronny Rosenthal, de Israëlische aanvaller die eerst bij Club Brugge furore maakte en daarna bij Standard verzeild geraakte. Het waren de Rouches die hem vanaf maart 1990 uitleenden aan The Reds. Met 7 goals en 2 assists had hij nog een niet onaanzienlijk aandeel in de titel.

Trainer was Sir Kenny Dalglish, een monument in Liverpool. In feite was hij toen ook nog speler van de club. Op 5 mei 1990 gunde hij zich op 39-jarige leeftijd een invalbeurt en rondde zo zijn spelerscarrière definitief af.

Na de titel in 1990 stond Liverpool voor een lange periode zonder titel. Sommige jaren eindigde het zelfs pas op een 8ste plaats. © Redactie

Shock na Dalglish

Vanaf het seizoen erna begon de jarenlange droogte bij The Reds. Dalglish bleef aan als coach, maar gaf er tot ieders verbazing in februari de brui aan 'om persoonlijke redenen'. Assistent Ronnie Moran nam over tot Graeme Souness werd ingehaald.

De shock van het vertrek van Dalglish kostte Liverpool mogelijk de titel, maar ook op het Arsenal van de Schotse coach George Graham stond dat seizoen geen maat. Het werd kampioen met dank aan de goals van Alan Smith en de ijzersterke verdediging onder leiding van Tony Adams.

Na dat seizoen zakte Liverpool wat weg. Het won nog wel de FA Cup in 1992 en de League Cup in 1995, maar echt een gooi naar de titel deed het pas weer tien jaar later, in het seizoen 2001/02.

Het was het derde seizoen van de Franse manager Gérard Houllier. Die had in de jaargang daarvoor al iets neergezet door de FA Cup én de League Cup te winnen. In de competitie strandden The Reds toen op een derde plaats, na kampioen Manchester United, met Sir Alex Ferguson aan het roer, en het Arsenal van Arsène Wenger.

In 2001/02 waren diezelfde drie ploegen verwikkeld in de strijd om de titel. Pas op de voorlaatste speeldag werd het pleit beslecht in het voordeel van Arsenal, dat een geweldige voorlinie had met Dennis Bergkamp en Thierry Henry. The Gunners gingen op Manchester United winnen met 0-1 en schoten de hoofdvogel af. Liverpool profiteerde van het verlies van United om haasje-over te doen in het klassement en het gaf die tweede plaats niet meer af.

De ploeg van toen voetbalden al heel wat spelers die in 2005 aan het langste eind trokken in de Champions Leaguefinale in Istanboel: Steven Gerrard, Jerzy Dudek, Jamie Carragher, Milan Baros, Sami Hyypiä, John Arne Riise, Djimi Traoré, Vladimir Smicer, Dietmar Hamman,...

Na een ongelooflijke 'remontada' avant-la-lettre tegen AC Milan eindigde de wedstrijd op 3-3 en was Liverpool de sterkste in de penaltysessie. De Champions Leaguewinst in 2005 is het laatste hoogtepunt in een lange tijd.

Steven Gerrard mag de trofee met de grote oren de lucht in steken na een spectaculaire match tegen AC Milan. © GETTY

Geklopt ondanks clubrecord

Onder Rafael Benitez genieten The Reds nog wel van enkele mooie momenten, maar een Engelse titel lukt niet meer. Het seizoen na de onvergetelijke nacht in Istanboel eindigt Liverpool derde in de Premier League, maar weet het wel de FA Cup te winnen na een penaltyreeks tegen West Ham United.

En ook in 2007 eindigt het op een derde plek, maar staat het wel opnieuw in de finale van de Champions League. De rematch tegen AC Milan gaat deze keer echter verloren. Kaká en co. winnen met 1-2.

Ondertussen kreeg Liverpool ook twee nieuwe eigenaars met de Amerikaanse zakenmannen George Gillett en Tom Hicks, die de club overkopen met de bijkomende 218 miljoen euro schulden.

Na een vierde plek en een halve finale in de Champions League in 2008, zet Liverpool alles op alles om van het seizoen 2008/2009 het seizoen van de 19e titel te maken. Ondanks een geweldige Fernando Torres, wordt er ook met groot geld gesmeten voor Robbie Keane, die voor 20 miljoen euro overkomt van Tottenham.

Met Steven Gerrard, Torres, Dirk Kuyt, Javier Mascherano, Yossi Benayoun, Xabi Alonso, Pepe Reina, Ryan Babel, Daniel Agger en Martin Skrtel staat er een team dat een van de favorieten is voor de titel.

Het seizoen begint geweldig met acht overwinningen op rij, waardoor Liverpool op Nieuwjaar de ranglijst aanvoert. Maar dan volgen drie gelijke spelen en het Manchester United van Sir Alex Ferguson haalt Benítez en de zijnen in geen tempo in.

Eind februari wordt er dan ook nog eens met 2-0 verloren van Middlesbrough - nog maar de tweede verliespartij dat seizoen - en de vogel lijkt gaan vliegen. Liverpool zet wel nog alles op alles voor de titel, wint nog 10 van de resterende 11 wedstrijden en behaalt uiteindelijk 86 punten, maar zelfs dat clubrecord in de Premier League weet Manchester United niet van de titel te houden. Ferguson haalt met 90 punten zijn elfde Premier Leaguetitel binnen.

Na het geweldige seizoen lijkt de energie op bij Rafael Benítez. Hij krijgt de motor niet meer aan de praat. In de zomer van 2010 neemt Liverpool afscheid van de Spanjaard.

Titels Liverpool 1960-1990 1991-2019 Engels kampioen 13 0 FA Cup 4 3 League Cup 4 4 EC1/Champions League 4 2 EC3/Europa League 2 1 Community Shield 13 2 Europese Supercup 1 3 WK voor clubs 0 1 Totaal 42 16

De slipper van Steven

Roy Hodgson krijgt de taak om Liverpool terug naar de Engelse top en Europa te leiden. De Engelse coach komt aan in een moeilijke periode voor The Reds. De club heeft ondertussen zoveel schulden dat het bijna failliet gaat. Het bestuur gaat zelfs achter de rug van eigenaars Gillett en Hicks om om de club te verkopen. Er komt een rechtszaak van die het bestuur weet te winnen. Met John W. Henry, de eigenaar van de Boston Red Sox en de Fenway Sports Group, komt er weer financiële stabiliteit.

Maar op sportief vlak lijkt het niet meer te lukken. Hodgson moet al na zes maanden en 10 nederlagen in 20 matchen vertrekken. In allerijl wordt icoon Kenny Dalglish binnengehaald. De hoop bij de supporters laait op, want Dalglish was de man die Liverpool naar de laatste titel loodste. Onder hem eindigt de Noord-Engelse club uiteindelijk op een zesde plaats.

Het seizoen erop wint Liverpool zijn achtste League Cup en haalt het de finale van de FA Cup, maar het stelt teleur in de competitie: het schip strandt op een achtste plaats, het slechtste resultaat in 18 jaar. Dalglish mag beschikken, enter Brendan Rodgers.

Ook met Rodgers loopt het aanvankelijk niet goed (7e plaats in zijn eerste seizoen), maar het bestuur laat de Noord-Ier nog een jaartje proberen, mét succes. In het seizoen 2013/2014 eindigt Liverpool namelijk wederom op een tweede plek... maar dat had helemaal anders kunnen aflopen. Net zoals in 2008 begon Liverpool furieus, en dat zonder Luis Suárez die de eerste vijf speeldagen moest missen door een schorsing nadat hij Branislav Ivanovic van Chelsea had gebeten.

Tegen Nieuwjaar staat Liverpool weer bovenaan, maar in januari loopt het mis. The Reds verliezen tweemaal op rij, tegen Manchester City en Chelsea, en zien The Citizens naderen. Maar net zoals in 2009 weet het team zich te herpakken en wint het 11 keer op rij! Zelfs Manchester City gaat voor de bijl.

Met nog vier wedstrijden heeft Liverpool genoeg aan 10 punten. Tegen Norwich wordt er nog met 2-3 gewonnen, maar tegen Chelsea zijn de voetbalgoden Liverpool niet goed gezind. Steven Gerrard maakt de slipper van zijn leven, Demba Ba gaat aan de haal met de bal en zorgt ervoor dat de Londense club wint.

De titelkansen zijn ineens geslonken, want als Manchester City drie keer wint, gaat de titel naar hen wegens een beter doelsaldo. Op de voorlaatste speeldag speelt Liverpool na een 0-3-voorsprong nog 3-3 tegen Crystal Palace en Manchester City is in de zevende hemel.

Met 84 punten en een record van 104 gemaakte doelpunten komt Liverpool wederom tekort.

Bekijk hieronder de slipper van Gerrard.

Tijd voor Klopp

Het seizoen erop zakken The Reds in elkaar. Rodgers en zijn team eindigen pas zesde en de coach wordt aan de kant geschoven. In oktober 2015 haalt de club de Duitser Jürgen Klopp binnen. 'Ik ga niet zeggen dat we nog twintig jaar moeten wachten op een volgende titel, maar binnen vier jaar zou er wel eentje bij moeten zijn', was Klopp heel ambitieus op zijn eerste persconferentie.

De Duitser liet er ook geen gras over groeien. Hij zorgde voor een modernisering en deed de ene succesvolle transfer na de andere. Liverpool heeft altijd wel hoge bedragen uitgegeven, maar spelers als Andy Carrol (47 miljoen), Stuart Downing (22), Mamadou Sakho (19), Lazar Markovic (25) en Christian Benteke (46) vielen allemaal tegen. Nu moest Klopp betere transfers doen en met Sadio Mané (46), Mo Salah (42), Alisson (62), Naby Keïta (60) en natuurlijk Virgil van Dijk (84) kocht de Duitser een team vol toppers.

En dat wierp zijn vruchten af, want na een verloren en gewonnen Champions Leaguefinale en een onmogelijk seizoen waarin Liverpool tweede werd met maar liefst 97 punten - vier jaar na die eerste persconferentie van Klopp - heeft Liverpool na dertig moeilijke jaren eindelijk een nieuwe titel kunnen toevoegen aan zijn rijke palmares.

Klopp smeedde een team dat niet te stuiten was in de Premier League © GETTY

