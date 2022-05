Liverpool heeft zaterdagavond voor de achtste keer in de clubgeschiedenis de FA Cup, de belangrijkste Engelse voetbalbeker, op zijn erelijst geschreven.

In de finale in het Londense Wembleystadion haalden ze het in de strafschoppenreeks, na verlengingen was er nog steeds niet gescoord in de Britse hoofdstad, met 6-5 van het Chelsea van Rode Duivel Romelu Lukaku, die na een anonieme partij na 85 minuten naar de kant werd gehaald voor Hakim Ziyech. Aan de overzijde bleef Divock Origi de hele wedstrijd op de bank. De wedstrijd was een heruitgave van de finale van de League Cup. Eind februari keken beide teams daarin elkaar reeds in de ogen. Ook toen waren er strafschoppen nodig om de winnaar aan te duiden.

Na een nagelbijter ging de Carabao Cup toen met 11-10 naar The Reds, die zo hun eerste prijs van het seizoen pakten en nu nog in de running zijn voor een legendarische quadruple. Of dat ook zal lukken, is een ander verhaal. Met nog twee speeldagen te gaan, kijken ze in de Premier League tegen een achterstand van 3 punten aan op het Manchester City van een ontketende Kevin De Bruyne. In de finale van de Champions League wacht over twee weken in het Stade de France het Real Madrid van Thibaut Courtois. Toch was er ook minder goed nieuws voor Liverpool, dat Mo Salah reeds in de eerste helft geblesseerd zag uitvallen. Hij werd vervangen door Diogo Jota. Virgil van Dijk verscheen niet meer aan de aftrap van de verlengingen, hij maakte plaats voor Joel Matip.

Voor Chelsea, vorig jaar nog de verrassende Champions League-winnaar, komt een seizoen zonder enige uitschieter - twee verloren bekerfinales en een kwartfinale in de Champions League - bijna ten einde. In de Premier League zijn ze intussen quasi zeker van de derde plaats.

In de finale in het Londense Wembleystadion haalden ze het in de strafschoppenreeks, na verlengingen was er nog steeds niet gescoord in de Britse hoofdstad, met 6-5 van het Chelsea van Rode Duivel Romelu Lukaku, die na een anonieme partij na 85 minuten naar de kant werd gehaald voor Hakim Ziyech. Aan de overzijde bleef Divock Origi de hele wedstrijd op de bank. De wedstrijd was een heruitgave van de finale van de League Cup. Eind februari keken beide teams daarin elkaar reeds in de ogen. Ook toen waren er strafschoppen nodig om de winnaar aan te duiden. Na een nagelbijter ging de Carabao Cup toen met 11-10 naar The Reds, die zo hun eerste prijs van het seizoen pakten en nu nog in de running zijn voor een legendarische quadruple. Of dat ook zal lukken, is een ander verhaal. Met nog twee speeldagen te gaan, kijken ze in de Premier League tegen een achterstand van 3 punten aan op het Manchester City van een ontketende Kevin De Bruyne. In de finale van de Champions League wacht over twee weken in het Stade de France het Real Madrid van Thibaut Courtois. Toch was er ook minder goed nieuws voor Liverpool, dat Mo Salah reeds in de eerste helft geblesseerd zag uitvallen. Hij werd vervangen door Diogo Jota. Virgil van Dijk verscheen niet meer aan de aftrap van de verlengingen, hij maakte plaats voor Joel Matip. Voor Chelsea, vorig jaar nog de verrassende Champions League-winnaar, komt een seizoen zonder enige uitschieter - twee verloren bekerfinales en een kwartfinale in de Champions League - bijna ten einde. In de Premier League zijn ze intussen quasi zeker van de derde plaats.