Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: Liverpool.

Sterke en zwakke punten

...

Sterke en zwakke puntenDe dag nadat je de Champions League hebt verloren een busritje door de stad organiseren voor duizenden fans omdat je toch nog twee prijzen hebt gewonnen met de FA Cup en de League Cup, je hebt voor- en vooral veel tegenstanders. Feit is wel dat er belachelijk veel volk op afkwam en dat Liverpool er gewoon een boerenjaar op heeft zitten. Al zullen ze dat op Anfield zelf misschien wat anders aanvoelen. Als je sinds Nieuwjaar zicht hebt op een historische quadruple (FA Cup, League Cup, Premier League en Champions League) en je uiteindelijk naast de twee grootste titels grijpt, krijgt je topseizoen toch wel een bittere nasmaak.Waar zitten de sterke punten van dit Liverpool? Je kan je beter de vraag stellen: waar zitten ze niet? Net zoals Manchester City zijn de Reds van Jürgen Klopp gewoonweg een perfect geoliede machine, een pletwals die geen spaander heel laat van zijn tegenstander. Onder leiding van een, vooral in het eerste deel van het seizoen, sublieme Mo Salah en vanachter met kapitein Virgil van Dijk die helemaal terug was, toonde Liverpool zich dit seizoen opnieuw de enige titelconcurrent voor City. Maar net zoals twee jaar geleden bleek een puntenaantal van meer dan 90 eenheden en slechts twee nederlagen niet voldoende voor de titel. Het kleinste foutje is op dit moment fataal aan de andere kant van het Kanaal.Dus waar kan Liverpool eigenlijk nog verbeteren? Waar vorig seizoen het schoentje vooral achterin nog knelde door een opstapeling van blessures, bleven die problemen dit seizoen uit. Meer nog, met Ibrahima Konaté werd de ideale back-up, en meer dan waarschijnlijk ook opvolger, voor Joël Matip naar Liverpool gehaald. Voorin deden de Reds dan weer de beste wintertransfer van Engeland met Luis Diaz van Porto, die zelfs Salah even in de schaduw zette. Als je dan toch per se een werkpuntje wil horen, dan moeten we die zoeken op het middenveld. In het systeem van Klopp horen daar voornamelijk lopers te spelen met Jordan Henderson en Fabinho als beste voorbeelden, maar een echte spelmaker ontbreekt nog. Thiago kan als geen ander een bal op de stropdas leggen, maar excelleert allerminst in goals en assists. Mo Salah neemt die taak anderzijds wel volledig op zich, maar met een type Kevin De Bruyne lijkt dit Liverpool helemaal onklopbaar te worden.De coach: Jürgen KloppDe Duitser heeft ondertussen al zijn zevende seizoen bij Liverpool achter de rug en kan dat opnieuw afsluiten met enkele bekers. Niet dat iemand ooit aan hem twijfelde na een tegenvallend vorig seizoen, waarin de club slechts vierde werd, maar velen vroegen zich aan het begin van dit seizoen wel af of Liverpool over zijn top was. Klopp dacht dat allerminst. Met een teruggekeerde Virgil van Dijk kon hij zijn verdediging weer opbouwen en leken alle puzzelstukjes opnieuw in elkaar te vallen.Klopp weet als geen ander hoe hij zijn ploeg kan klaarstomen voor een wedstrijd en gaf de hoop op een nieuwe titel nooit op. Zeker niet toen de Reds na Nieuwjaar City met rasse schreden konden inhalen en ei zo na kampioen werden. Smet op zijn seizoen is de verloren finale in de Champions League, waarin zijn ploeg geen vuist kon maken tegen het blok van Real Madrid. Geen enkele goal konden Salah en co maken, hetgeen ook al voorkwam in de FA Cup, toen Chelsea alsnog na penalty's aan de kant werd geschoven. Toch iets om de komende maanden over na te denken.Speler van het seizoen: Virgil van DijkEigenlijk is er niemand, zelfs niet Mo Salah, die van zo'n grote waarde is voor Liverpool als Virgil van Dijk. Herinner u hoe Klopp alle moeite van de wereld had om de perfecte verdediging bij elkaar te zoeken totdat de Nederlander in de winter van 2018 neerstreek op Anfield voor een slordige 80 miljoen euro. Ineens klopte alles in het team, wat resulteerde in de titel twee jaar later. Liverpool met of zonder Van Dijk is een wereld van verschil. Vorig seizoen moest hij een groot deel van het seizoen missen na de aanslag van Evertonkeeper Jordan Pickford. Het kaartenhuisje van Klopp viel helemaal in elkaar, niet geholpen door de vele andere geblesseerden dat seizoen in de verdediging. Een titel was veraf en Liverpool moest uiteindelijk nog alle zeilen bijzetten om kwalificatie voor de CL te bewerkstelligen, wat uiteindelijk pas lukte op de laatste speeldag. Maar nu is Van Dijk terug. En hoe. Alles stond terug hoe het moest en dat resulteerde in een topseizoen. Slechts 26 tegendoelpunten pakten de Reds in deze Premier League, enkel City deed even goed. Hopelijk voor de Reds blijft Van Dijk volgend seizoen gespaard van blessures.De toekomstWat gebeurt er met het heilige trio Mané-Salah-Firmino? Dat is zowat de grootste vraag die iedere Liverpoolfan zich stelt voor de komende transferperiode. In alle andere compartimenten lijken er niet al te veel veranderingen doorgevoerd te worden, maar voorin is dat dus wat anders. Ten eerste heeft Divock Origi zijn laatste wedstrijd gespeeld voor de Reds. De Rode Duivel mag deze zomer transfervrij een andere club kiezen, met AC Milan in polepositie. Ten tweede is er Mo Salah en zijn aflopend contract volgend seizoen. De onderhandelingen tussen club en speler lopen niet al te vlot, met de Egyptenaar die vooral veel meer wil verdienen en qua salaris in het rijtje van KDB en Erling Haaland wil komen. Wat hij nu opstrijkt, vindt hij onwaardig voor zijn status van Premier Leaguester. De kans is er zeker dat Salah deze zomer vertrekt met als favoriete bestemming... een andere ploeg in Engeland. Dat kan dus nog erg leuk worden.En ten derde is er nog Sadio Mané die haast zeker afscheid zal nemen van de ploeg. Zijn nieuwe bestemming lijkt ook al zeker met Bayern München. De Rekordmeister heeft zo'n 30 miljoen euro veil voor de Senegalees die dit seizoen opnieuw een van dé sterren van de Premier League was. Er lijkt dus nog heel wat werk op de plank te liggen voor Jürgen Klopp. Dat belooft geen al te zorgeloze vakantie te worden.