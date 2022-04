Acht finales moet FC Liverpool dit seizoen nog spelen. Op de weg naar een historisch record.

73 procent balbezit, twee doelpunten, twee goals die werden afgekeurd voor buitenspel, negentien schoten op doel tegenover slechts één voor Villarreal: dat Liverpool in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League slechts met 2-0 won van de stug verdedigende Spanjaarden is opmerkelijk. De ploeg van Jürgen Klopp speelde voetbal zonder denkpauzes, zoals de Britse krant The Guardian het omschreef.

...

73 procent balbezit, twee doelpunten, twee goals die werden afgekeurd voor buitenspel, negentien schoten op doel tegenover slechts één voor Villarreal: dat Liverpool in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League slechts met 2-0 won van de stug verdedigende Spanjaarden is opmerkelijk. De ploeg van Jürgen Klopp speelde voetbal zonder denkpauzes, zoals de Britse krant The Guardian het omschreef.Zaterdag staat de volgende opdracht op het programma: een uitwedstrijd bij Newcastle United, de nummer negen uit de Premier League. Het is een van de mogelijke acht finales die de Reds dit seizoen nog spelen. Los van de vijf competitiematchen die nog geprogrammeerd staan, speelt Liverpool woensdag de terugmatch voor de halve finales van de CL, allicht ook de finale en op 14 mei zeker de finale van de FA Cup tegen Chelsea. De Ligabeker werd in februari al gewonnen.Het kunnen vier titels worden voor Liverpool, een historische prestatie . Maar dan mag het om te beginnen in Newcastle geen steek laten vallen. Liverpool telt één punt achterstand op Manchester City dat naar Leeds United moet. De Reds tellen 79 punten na 33 matchen. Drie jaar geleden pakte het in totaal 97 punten en eindigde toch tweede, op één punt van... Manchester City.Intussen verlengde Jürgen Klopp zijn contract bij Liverpool tot medio 2026. Aanvankelijk was het de bedoeling van de Duitser om in 2024, na het einde van zijn lopende overeenkomst, te stoppen, maar uiteindelijk veranderde hij van idee. 'Mijn vrouw zei me op een ochtend bij het ontbijt dat ze hier graag wil blijven', zei Klopp. En voegde eraan toe: 'Wij spreekt nu zijn vrouw tegen? Met haar heb ik uiteindelijk het belangrijkstee contract van mijn leven gesloten.' Vanaf dat moment begon Klopp over een langer verblijf na te denken. Zeker ook toen zijn Nederlandse assistent Pep Lijnders zei open te staan voor een contractverlenging. Beiden hebben een heel hechte band die verder gaat dan alleen het voetbal.Jürgen Klopp is sinds oktober 2015 trainer van Liverpool. Lang voorbij is de tijd dat hij, voor het WK van 2006 in Duitsland, als analist door de tweede Duitse televisiezender ZDF werd aangetrokken. Franz Beckenbauer moest samen met Klopp in de studio analyseren, maar Der Kaiser vond dat beneden zijn niveau. Jürgen Klopp was op dat moment trainer van het modale Mainz 05. In de internationale voetbalwereld was er toen al helemaal niemand die hem kende. Dat is nu wel heel wat anders.