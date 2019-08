Champions League-winnaar Liverpool heeft woensdagavond de Europese Supercup veroverd na 5-4 winst in de strafschoppenreeks tegen Europa League-winnaar Chelsea. Tammy Abraham miste de laatste elfmeter voor The Blues, even voordien had invaller Divock Origi zijn strafschop gescoord voor Liverpool. Na negentig minuten stond het 1-1 in het Besiktas Park in Istanboel, na 120 minuten was het 2-2.

Op basis van een uitstekende eerste helft mocht Chelsea met een 0-1 voorsprong gaan rusten aan de oevers van de Bosporus. Na een mager openingskwartier hadden The Blues van coach Frank Lampard de wedstrijd naar zich toe getrokken en na 36 minuten zonderde uitblinker Christian Pulisic aanvaller Olivier Giroud schuin voor doel af: de Fransman liet vervolgens Liverpool-doelman Adrian kansloos en zo stond Chelsea op een verdiende voorsprong. Enkele minuten later stond het bijna 0-2, toen een treffer van Pulisic terecht afgekeurd werd voor buitenspel.

Na ongetwijfeld een bolwassing van coach Jürgen Klopp kwam Liverpool als herboren uit de kleedkamers en dat vertaalde zich meteen naar het scorebord. Via invaller Roberto Firmino kwam het leer toch nog voor de voeten van Sadio Mané, die als diepe spits de voorkeur had gekregen op Divock Origi, en van dichtbij kon de Senegalees niet missen: 1-1 en alles was te herdoen in het Besiktas Park.

Liverpool domineerde, maar Chelsea blijkt op z'n gevaarlijkst als de tegenstander de wedstrijd onder controle lijkt te hebben en minder dan tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zagen The Blues opnieuw een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd worden. Deze keer was het Mason Mount die vanuit buitenspelpositie vertrokken was. Stéphanie Frappart had het telkens bij het rechte eind. De Française is de eerste vrouwelijke ref die werd aangeduid om een topwedstrijd in een Europese competitie te leiden.

Negentig minuten leverden geen winnaar op en dus moesten verlengingen voor de beslissing zorgen. Daarin leek Mané zich met de 2-1 tot matchwinnaar te kronen, Chelsea gaf zich andermaal niet gewonnen en kwam even later al langszij met een strafschopdoelpunt van Jorginho (101.). Die 2-2 bleef vervolgens op het scorebord staan, daar kon ook invaller Divock Origi niets meer aan veranderen. Aan de overzijde bleef Michy Batshuayi de hele wedstrijd op de bank.

Verlengingen en strafschoppen in de begindagen van een ongetwijfeld weer slopend Premier League-seizoen: beide coaches hadden het liever niet zien gebeuren. Pas na meer dan twee uur spelen kwam er dus een winnaar uit de bus in de Turkse metropool: bij de tiende elfmeter liet Abraham een eerste misser noteren en zo was de vierde Supercup een feit voor Liverpool, na 1977, 2001 en 2005. Voor Chelsea blijft de teller op één zege (1998) staan.