Liverpool verslaat Porto met 2-0, Tottenham wint 1-0 van Manchester City

Liverpool heeft dinsdag een uitstekende zaak gedaan in de kwartfinales van de Champions League. De Engelse competitieleider versloeg Porto met 2-0. In een volledig Engels duel won Tottenham zuinig met 1-0 van Manchester City. De terugwedstrijden worden volgende week woensdag gespeeld.

In Liverpool stond de eindstand al bij de rust op het bord. Naby Keita opende de score in de 5e minuut. In de 26e minuut vond ook Roberto Firmino de weg naar het doel. Liverpool-spits Mohamed Salah kwam in het slot goed weg toen hij niet bestraft werd voor een charge op het been van Danilo. Ook de VAR greep niet in. Divock Origi mocht in de 73e minuut invallen bij Liverpool. Simon Mignolet bleef als tweede doelman op de bank.

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen waren de enige Belgen aan de aftrap in Londen. Beide Tottenham-verdedigers maakten de 90 minuten vol. Bij Manchester City kwam Kevin De Bruyne pas in de 89e minuut opdraven. Vincent Kompany kwam niet van de bank. Bij de rust was het nog 0-0. Nochtans mocht City-spits Sergio Aguero in de 13e minuut vanop de stip aanleggen, na hands van Danny Rose binnen de zestien. Tottenham-doelman Hugo Lloris stopte de elfmeter. Son Hueung-Min tekende in de 78e minuut voor het enige doelpunt van de partij. De Zuid-Koreaanse spits werkte een knappe actie zelf af. Het nieuwe stadion ligt Son wel. Vorige week scoorde hij tegen Crystal Palace (2-0) ook al het eerste competitiedoelpunt in het Tottenham Hotspur Stadium.

Ongeschonden kwam Tottenham niet uit de partij. Harry Kane moest in de 58e minuut met een enkelblessure naar de kant.

De andere twee kwartfinales worden woensdag gespeeld. Ajax ontvangt dan Juventus en Manchester United neemt het tegen Barcelona op.