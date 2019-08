De eerste prijs van het Europese seizoen wordt morgen uitgedeeld tijdens de Supercup. Liverpool en Chelsea bekampen elkaar in een Engelse derby. Een team onder stoom voetbalt tegen een team in opbouw.

Zoals elk jaar strijden de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar in de Europese Supercup. Die vindt morgen plaats in Istanboel, in het stadion van Besiktas.

Liverpool won het kampioenenbal na een 2-0 zege tegen Tottenham Hotspur na doelpunten van Mo Salah (op strafschop) en Divock Origi. Chelsea stak de Europa League-trofee op zak. In de eindstrijd was het met 4-1 te sterk voor Arsenal. Eden Hazard, intussen vertrokken naar Real Madrid, schitterde toen een laatste keer en scoorde tweemaal.

Voor de achtste keer al strijden twee teams uit dezelfde competitie tegen elkaar, maar het is wel een Engelse primeur. De Reds kunnen hun vierde Supercup (1977, 2001, 2005) op zak steken, Chelsea hun tweede na de 1-0 tegen Real Madrid in 1998. De afgelopen vijf jaar ging de beker telkens naar een Spaanse ploeg.

Stéphanie Frappart werd door de Europese Voetbalbond UEFA aangeduid om de Europese Supercup te fluiten. De Française is de eerste vrouwelijke ref in een Europese topwedstrijd bij de mannen.

Liverpool verloor geen basispionnen in het tussenseizoen en startte het seizoen als een TGV. Het blikte promovendus Norwich City in met 4-1. Origi begon in de basis en trof raak, maar lijkt zijn basisplaats te moeten afstaan aan Sadio Mané die na een vermoeiende Afrika Cup terug fit is.

Chelsea kampte met een transferban dus kon geen aankopen doen. Een verjongd elftal onder nieuwe coach Frank Lampard kreeg een 4-0 om de oren tegen ManU maar toonde wel flitsen van mooi, verzorgd voetbal.