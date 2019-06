Liverpool heeft zaterdag in Madrid de Champions League gewonnen. In de finale in het stadion van Atletico versloeg het Tottenham met 2-0. Mohamed Salah opende de score al in de tweede minuut vanop de penaltystip. Drie minuten voor tijd legde Divock Origi de eindstand vast.

Origi was in de 58e minuut ingevallen. Tweede doelman Simon Mignolet zag zijn team vanop de bank winnen. Voor Tottenham maakten Toby Alderweireld en Jan Vertonghen de negentig minuten vol.

De teleurstellende finale kende een vliegende start. Al na amper 25 seconden wees de Sloveense arbiter Damir Skomina naar de stip. Een voorzet van Sadio Mané belandde bij Moussa Sissoko via de borst op zijn uitgestoken arm. Ook de VAR zag er een strafschop in. Salah benutte de snelste strafschop ooit in de historie van het belangrijkste clubtoernooi in Europa.

Beide ploegen hadden nadien moeite om het spel te maken en kansen te creëren. Aanvalsleider Harry Kane, terug na een enkelblessure, en de Zuid-Koreaan Son Heung-min wisten namens de Spurs niet in scoringspositie te komen. Bij Liverpool kwamen de spitsen Mané, Salah en Roberto Firmino evenmin veel in het spel voor. Een schaars geklede vrouwelijke streaker zorgde nog wel voor een beetje opwinding.

Na de rust kwam er wat meer leven in de wedstrijd, ook doordat de Spurs wat directer werden in hun aanvalsopbouw. De beide defensies bleven echter de overhand houden. James Milner schoot in de 69e minuut net naast en Dele Alli verprutste kort daarna een fraaie schietkans. Ook Lucas Moura, met drie treffers de beul van Ajax in de halve finales, kon als invaller geen verlenging afdwingen.

Met een bekeken schot in de verre hoek maakte Origi in de 87e minuut definitief een einde aan de 'Vloek van Jürgen Klopp' in grote finales. De Duitse coach van Liverpool had al zes grote finales op rij verloren. Origi werd de tweede Belg in de geschiedenis die erin slaagde te scoren in een Champions League-finale. In 2016 legde Yannick Carrasco ook al de eindstand vast (1-1). Met Atletico Madrid moest hij vervolgens in een strafschoppenreeks wel de duimen leggen voor de buren van Real.

'The Reds' staan nu zes keer op de erelijst van de Europacup I. Ze wonnen die ook al in 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 en 2019. Daarnaast heeft de club drie UEFA Cups (1973, 1976, 2001) in de prijzenkast. Vorig jaar greep Liverpool nog net naast de hoogste bekroning. In de finale moest het toen met 3-1 het onderspit delven voor Real Madrid.

Lionel Messi is voor de zesde keer topscorer van de Champions League. Met twaalf doelpunten doet de Argentijnse spits van Barcelona vier stuks beter dan Bayern München-aanvaller Robert Lewandowski. Origi en Dries Mertens (Napels) waren de vlotst scorende Belgen. Zij vonden allebei drie keer hun weg naar het doel.