Liverpool wint Champions League met 2-0 winst tegen Tottenham

Liverpool heeft zaterdag in Madrid de Champions League gewonnen. In de finale in het stadion van Atletico versloeg het Tottenham met 2-0. Mohamed Salah opende de score al in de tweede minuut vanop de penaltystip. Drie minuten voor tijd legde Divock Origi de eindstand vast.

