Manchester City leed donderdagavond een 2-1 nederlaag op het veld van Chelsea en kan 'The Reds' nu niet meer bijhalen.

De Bruyne speelde de volledige wedstrijd voor City, dat bij de rust tegen een 1-0 achterstand aankeek. Christian Pulisic opende de score in de 36e minuut. In de 55e minuut bracht De Bruyne zijn team met een magistrale vrije trap langszij, goed voor zijn tiende doelpunt van het seizoen. Na hands van zijn landgenoot Fernandinho bezorgde de Braziliaan Willian (78e) vanop de penaltystip Chelsea alsnog de zege. Fernandinho moest met rood naar de kant.

Met nog zeven speeldagen op de teller heeft Manchester City nu een onoverbrugbare achterstand van 23 punten op Liverpool. Dat won woensdag, met Divock Origi op de bank, met 4-0 van Crystal Palace.

Het is de negentiende titel voor Liverpool, de eerste sinds 1990. Uittredend kampioen City kan volgende donderdag meteen een erehaag vormen voor Liverpool. Op de 32e speeldag ontvangen De Bruyne en co immers de nieuwe kampioen in het Etihad Stadium.

Supporters Liverpool vieren feest bij stadion

Supporters van Liverpool vieren donderdagavond feest voor de hoofdingang van Anfield.

Zelf viert Liverpool de titel op Twitter met een video. Daarbij staat de tekst 'Tell the world? We are Liverpool, champions of England.'

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn fans bij voetbalwedstrijden voorlopig niet welkom. Een huldiging zit er voor de supporters van Liverpool voorlopig ook nog niet in.

Liverpooltrainer Klopp in tranen

De trainer van Liverpool, Jürgen Klopp, was geëmotioneerd en enorm blij na het winnen van de Premier League titel in Engeland. Kort na de wedstrijd tussen Chelsea en Manchester City werd Klopp geïnterviewd door Sky Sports, waar hij zei geen woorden te hebben voor de titel.

'Het is ongelooflijk. Kampioen worden met deze club is meer dan ik ooit had gedacht te bereiken', aldus Klopp.

De trainer draagt de titel op aan Kenny Dalglish, de laatste trainer die kampioen werd met de club. 'Het is eenvoudig om het team te motiveren met onze geweldige geschiedenis.'

'Ik wilde niet betrokken raken bij de wedstrijd van City, maar ik keek en dan word ik dat toch', vervolgt Klopp. 'Het was een intense wedstrijd.'

De Duitse trainer vertelde ook trots te zijn op zijn spelers. 'Het is exceptioneel wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Ik ben zo blij. Wat een prestatie is dit.'

Klopp sloot af met een tip aan de fans. 'Vier dit feest, maar blijf thuis en vier het voor je huis op straat. Blijf veilig. Deze titel is voor jullie.'

