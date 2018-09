Liverpool zit bijna aan het einde van zijn puzzel

Op negen maanden tijd hebben de Reds zich serieus versterkt: de Nederlandse centrale verdediger Virgil van Dijk (27, 84 miljoen euro, FC Southampton, januari), de Braziliaanse goalie Alisson Becker (25, 72 miljoen euro, AS Roma, juli), de middenvelders Naby Keïta (23, 60 miljoen euro, RB Leipzig, juli) en Fabinho (24, 50 miljoen euro, AS Monaco, juli) en de Zwitserse rechterwinger Xherdan Shaqiri (26, 14,7 miljoen euro, Stoke City, juli) kwamen er allemaal bij.

Voormalig middenvelder en trainer Graeme Souness vindt vooral de inbreng van Van Dijk, tegenwoordig ook aanvoerder van Oranje, een meerwaarde. Met zijn atletische kracht centraal achterin geraakte Liverpool ook al in de finale van de CL, die ze weliswaar met 3-1 verloren van Real Madrid. 'Er wordt vaak gezegd dat één speler het verschil niet kan maken, maar hij deed het duidelijk wel.' Van Dijk stuurt in de achterhoede perfect de Engelsen Trent Alexander-Arnold (19), Joe Gomez (21) en de Schot Andrew Robertson (24). Ze trekken vaak een rode muur op.

Met Keïta en Alisson kreeg Klopp zijn twee laatste puzzelstukjes in handen. Laatstgenoemde moet snel Loris Karius (voor twee jaar verhuurd aan Besiktas) doen vergeten. Maar ook de Zuid-Amerikaan blunderde al eens, gelukkig zonder gevolgen bij de 2-1-zege tegen Leicester City, toen de Braziliaanse international slecht dribbelde. Samen met de treffer van ErikLamela (Tottenham) is het tot nog toe het enige geïncasseerde doelpunt in vijf Premier Leaguedels. 'Het moest er eens van komen, om daarna nooit meer te gebeuren', zo oordeelt Klopp over de man die Rode Duivel Simon Mignolet naar de invallersbank verwees.

Keïta zorgt voor meer beweeglijkheid, een versnelling en creativiteit. Dat werkt goed in combinatie met Georginio Wijnaldum, waardoor aanvoerder Jordan Henderson minder aan spelen toekomt. Fabinho en Shaqiri zoeken duidelijk nog naar hun plaats in het systeem van Klopp, waar het gewicht van de aanval wordt gedragen door het gouden trio Mohamed Salah-Roberto Firmino-Sadio Mané. 'Hun momenten zullen nog komen', voorspelt de enthousiaste Duitser. 'Hun concurrenten hebben nog wat voorsprong, omdat ze al beter mijn vereisten kennen.'

Souness droomt ondertussen van meer. Hij schat in dat dit team kwalitatief nog sterker en beter is dan het elftal uit 1990, toen voor het laatst de titel werd veroverd. Wait and see, want er zijn ook nog Chelsea, Manchester City en andere teams die hiervan dromen...