Jürgen Klopp denkt niet dat het een goed idee is om het voetbalseizoen in de Premier League tijdelijk op te schorten wegens de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. 'Ik zie niet veel voordeel. Als we dan terug beginnen, is de situatie nog steeds dezelfde', vertelde de trainer van Liverpool donderdagavond aan de Britse publieke omroep BBC na de 3-1 overwinning van zijn ploeg tegen Newcastle United.

Door de vele coronagevallen in het Britse topvoetbal klinkt de roep steeds luider om voorlopig alle wedstrijden in competitie- en bekerverband uit te stellen. Verschillende duels werden de voorbije dagen al uitgesteld en Thomas Frank, de coach van Brentford, toonde zich voorstander om komend weekend alle wedstrijden in de Premier League op te schorten. Hetzelfde adviseerde hij over de midweekwedstrijden volgende week in de Carabao Cup. Maar Klopp ziet het nut niet van deze maatregel.

Als het virus verdwenen zou zijn na een onderbreking, zou de Duitser de eerste zijn om naar huis te gaan en een isolatie uit te zitten, geeft hij toe. 'Maar dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn', aldus Klopp. 'De competitie stopzetten is niet het juiste ding om te doen. Het wedstrijdschema moet wel flexibeler worden, vooral voor teams die niet Europees spelen. We hebben genoeg normale weken in de tweede helft van het seizoen.'

Virgil van Dijk, Fabinho en Curtis Jones moesten de thuiswedstrijd tegen Newcastle United aan zich voorbij laten gaan. Het drietal ging in quarantaine nadat de uitslag van hun coronatest 'niet negatief' was. 'Dit virus circuleert nu al zo lang dat het niet echt waarschijnlijk is dat het bij drie zal blijven', zei Klopp nog op de persconferentie na de wedstrijd. 'Ze zijn allemaal gevaccineerd - ze hebben zelfs al hun boosterprik gehad - maar een besmetting kan nog steeds gebeuren. Zo is het nu eenmaal.'

