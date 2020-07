Kieran Trippier is de zoveelste in de rij die de ex-Rode Duivel bewierookt.

Vorige zomer verruilde Kieran Trippier Tottenham voor Atlético Madrid. De rechtsachter stond in de basiself van The Spurs toen die op 1 juni vorig jaar de Champions Leaguefinale tegen Liverpool verloren met 2-0.

De 29-jarige Brit zegt in The Beautiful Game Podcast dat het keerpunt vorig seizoen voor hem het vertrek van Mousa Dembélé naar China was.

'Als ploegmaat wil je een speler als Mousa niet zien vertrekken, en al zeker niet in de maand januari. Behalve wanneer er iets was waardoor hij moest vertrekken of wat dan ook. Ik weet het eerlijk gezegd niet', vervolgt Trippier. 'Maar het sloeg nergens op, want hij geeft je dat extra beetje dat je nodig hebt om de Champions Leaguefinale te winnen. Ja, zo goed was hij.'

'Je kon aan hem de bal kwijt, ook al stonden er drie spelers rond hem', vervolgt Trippier zijn lofzang. 'Als je weet dat de andere spelers heel veel respect voor hem hadden en als je een moeilijk seizoen doormaakt, dan hield het geen steek om hem in januari te laten vertrekken. Dat is gewoon mijn mening.'

Niet alleen zijn mening, maar ook die van bijvoorbeeld Danny Rose, sinds januari uitgeleend aan Newcastle. Die zei begin dit jaar: 'Ik heb met Luka Modric gevoetbald. En natuurlijk ook met Harry Kane. Maar als ik er één moet uitkiezen, zou dat Mousa Dembélé zijn. Hij is gewoon onwerkelijk.'

Eerder gaven ook Dele Alli, Eric Dier, Victor Wanyama en Harry Winks al te kennen dat ze Mousa Dembélé destijds de beste speler van Tottenham vonden.

Ook bij de Rode Duivels

Verschillende Rode Duivels hadden het in het verleden al over het fenomeen Mousa Dembélé. Wesley Sonck zei een paar maanden geleden nog in Extra Time: 'Ik heb met veel jongens mogen samenspelen en hij staat zeker in mijn top vijf. Hij kan alles: een bal controleren, een bal vasthouden, versnellen... Alleen scoren is niet zijn sterkste punt. Ik genoot ervan om hem op training aan het werk te zien. Dan dacht ik bij momenten: hoe kan dat nu? Je moest echt niet proberen om hem de bal af te snoepen.'

En Jan Vertonghen zei in een eerder interview met Sport/Voetbalmagazine: 'Voor mij zit Mousa in de top vijf van de beste middenvelders van de laatste tien jaar in de Premier League. Dat meen ik echt. Dat zeg ik niet omdat hij mijn vriend is, vraag het aan iedereen in de kleedkamer. Natuurlijk, je hebt Paul Scholes, je hebt David Silva, dat soort gasten. Maar Mousa kon bij elke club in de wereld moeiteloos meedraaien. Ik vind dat hij nooit die credits heeft gekregen.'

