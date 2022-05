De kersverse 22-jarige Rode Duivel speelde een topseizoen bij Vitesse. Wie is hij en waar ligt zijn toekomst?

Herinnert u zich Michael Krmencik nog? De Tsjechische spits voetbalde een tijdje bij het Club Brugge van Philippe Clement, maar kon er nooit echt potten breken. Loïs Openda kent Krmencik, hij heeft nog met hem getraind bij blauw-zwart. 'Mits wat vertrouwen kan hij tientallen goals maken', liet Openda anderhalf jaar geleden optekenen in een interview met Sport/Voetbalmagazine.

Vertrouwen. Laat dat nu ook net zijn wat Openda zelf miste bij Club Brugge. Onder Ivan Leko en Philippe Clement kreeg hij kansen, maar verder dan 'supersub' schopte hij het nooit. Nochtans overklaste hij bij de blauw-zwarte U21 iedereen, maar de stap naar een niveautje hoger bleek voor hem, net zoals voor zoveel andere jongeren, niet van een leien dakje te lopen.'Mijn passage bij Club Brugge was min of meer een mislukking', oordeelt zelf in een interview met de RTBF. 'Ik kreeg niet veel minuten en maakte niet veel doelpunten. Maar ik heb er geen spijt van. Ik heb veel geleerd, bij de jeugd en als prof. Dat is voetbal. Je moet vechten.' De jonge spits wilde absoluut meer speelminuten maken, maar besefte dat dat bij Club Brugge moeilijk zou zijn. In de zomer van 2020 bood Vitesse via een huurdeal een uitweg. Een jaar later gaf Openda zélf bij Club Brugge aan dat hij liefst nog een seizoentje langer in Arnhem wilde blijven. Hij voelde zich er goed en was ervan overtuigd dat hij er nog beter kon presteren. Zijn voornaamste doel: meer scoren.Dat lukte. In alle competities samen scoorde de 22-jarige Belg dit seizoen 23 keer tegenover 13 goals vorig seizoen. Met 18 doelpunten in de Eredivisie eindigde hij ook tweede in de topschuttersstand, achter de ongenaakbare Sébastien Haller van kampioen Ajax. Openda sprak ook vaak met trainer Thomas Letsch over zijn verbeterpunten en zo ontwikkelde hij zich steeds meer. Hij is een snelle spits die altijd de gaten induikt, altijd doelgericht denkt en één op één dodelijk is. 'Maar boven op mijn snelheid en mijn kracht heb ik in Nederland andere kwaliteiten ontwikkeld', vertelde hij aan Sport/Voetbalmagazine. 'Ik ben, denk ik, veel verbeterd in het spel met mijn rug naar het doel. Tegenwoordig kan ik de bal bijhouden, bewegen, de bal afleggen en ben ik ook meer op mijn gemak bij het spelen in één tijd.'In Nederland wordt hij nu eens omschreven als een Luis Suárez - een aanvaller die er als de kippen bij is om de kleinste verdedigende onachtzaamheid af te straffen en altijd toevallig op de juiste plaats lijkt te staan - dan weer als een Wilfried Bony - met de gave om op de meest onverwachte momenten toe te slaan.Een geniale spits, maar ook eentje met grillen. Openda is een nummer 9 die de bal het liefst in de ruimte krijgt om dan iets fraais te bedenken. Dat lukte dit seizoen vaak, maar bijna net zo vaak liep hij zich vast omdat hij het overzicht niet bewaarde of te zelfzuchtig was. Zijn ploeggenoten namen het voor lief, want de goals van Openda hielden de ploeg nationaal en internationaal op koers.Het blad Voetbal International omschrijft hem als 'een plaag voor tegenstanders, maar ook voor zichzelf'. Zijn licht opvliegende karakter zit hem vaak nog in de weg. Het leverde hem afgelopen seizoen te veel gele en rode kaarten op, meer dan eens tot woede van Letsch. Openda is nog te vaak betrokken bij opstootjes, is de teneur in Nederland. Hij moet leren weg te blijven van de plek waar rumoer ontstaat. Vaak is het ook zo dat tegenstanders zich verkijken op de snelheid van de aanvaller en dat ze hem onreglementair moeten afstoppen. Dan doet Openda weleens à la Neymar alsof hij hard geraakt is. Dergelijke toneelstukjes zorgen dan weer voor irritatie, waardoor opstootjes ontstaan. Nu hij zich eventueel ook bij de Rode Duivels kan tonen, oogt de toekomst van Loïs Openda mooier dan ooit. Bij de Belgische beloften had hij ook al een groot aandeel in de kwalificatie voor het EK U21 in 2023.In het geruchtencircuit wordt zijn naam gelinkt aan PSV en Feyenoord, maar een stap naar het buitenland lijkt een meer voor de hand liggende keuze. Niet bij een absolute topclub wellicht, maar bij een subtopper. Italië, Spanje? Zelf ziet hij Frankrijk ook wel zitten, liet hij al eens doorschemeren. Het is nog niet duidelijk wat Club Brugge met hem wil. Zelf lijkt hij ook niet erg happig op een terugkeer naar het Jan Breydelstadion. 'Dat zou een stap terug zijn', zei hij begin dit jaar bij de RTBF.Eén ding is zeker: Loïs Openda is gelanceerd.