Loïs Openda, nog altijd maar 22, is bij Vitesse bezig aan het beste seizoen uit zijn loopbaan. Voetbal International interviewde hem. Een aantal opmerkelijke passages.

Door Chris Tempelman (Voetbal International)

Je krijgt over je spel nu overal volop complimenten. Doet dat wat met je?

Openda: 'Het geeft me juist nog meer motivatie. Ik voel het niet als druk, het geeft energie. 'Ze praten over me, mam', zei ik. Het maakt haar trots. Juist nu moet ik doorgaan en niet alleen in Nederland zien ze het. Ook in België, in Frankrijk, dat wil ik graag. Dat ze zien dat ik een goede speler ben.'

'We krijgen als team ook veel waardering nu. Veel spelers kunnen straks een stap maken. Dat is een compliment voor de club. Als je als club goed bent voor je spelers, dan zijn de spelers goed voor de club.'

Volgen ze je bij Club Brugge? Is er contact? Je staat daar immers onder contract.

Openda: 'Er is contact met Brugge. Soms krijg ik een berichtje, als ze gezien hebben dat ik het goed doe. Ik heb daar een contract tot 2024. Nu ligt de focus op Vitesse, het zijn drukke weken.'

'Wat er met Brugge gebeurt, is niet mijn zaak nu, we zien het wel. Ik volg de resultaten van het team. Ik wil niet over de vorige trainer praten, daar had ik een minder goede relatie mee. Nu heeft Club een nieuwe coach, Alfred Schreuder was assistent van Koeman en dus de broer van Dick die bij Vitesse assistent was. Het zijn goede gasten, ze lijken op elkaar. Ik denk dat Schreuder goed is voor Brugge.'

Na dit seizoen heb je nog twee jaar contract in Brugge. Je bent je behoorlijk in de kijker aan het spelen. Waar ligt je toekomst?

Openda: 'Brugge was niet het beste begin van mijn loopbaan. Vitesse vormde de perfecte keus in mijn leven. Na dit tweede seizoen voel ik me klaar voor de volgende stap. Ik meot terug, want ik heb een doorlopend contract. Als er een kans is om een transfer te maken naar een betere club, dan zou dat een mooie optie zijn. Het is een goed moment wellicht om me te verkopen. Terug naar Brugge is ook geen probleem.'

Vader-zoonrelatie

Is de topscorerstitel in de Eredivisie inmiddels een doel?

Openda: 'Ja, het doel is nummer één in de topscorerslijst te worden. Ik zeg niet dat ik het ga worden, maar ik heb de ambitie. Wat dat betreft is het fijn dat Sébastian Haller deelneemt aan de Afrika Cup. (lacht) Dat ik de strafschoppen mag nemen, helpt ook.

Hoe is je band met de Duitse trainer Thomas Letsch?

Openda: 'Vanaf de eerste dag had ik een speciaal gevoel. Dat had ik nog nooit gehad. Hij kan me echt helpen om het beste uit mij te halen. We hebben goed contact, praten veel, lachen veel. Ik lach vaak, maar niet altijd. Soms kijk ik wat moeilijk, dan vraagt de trainer meteen wat er met me is. Er moet iets zijn, zegt hij dan. Soms kijk ik als een monster, dan moet ik snel weer lachen van hem.'

'Het voelt als een vader-zoonrelatie. Voor de wedstrijd zegt hij ook altijd dat ik moet laten zien wie Openda is. Dat stimuleert me, dan antwoord ik graag.'

Door Chris Tempelman (Voetbal International)Je krijgt over je spel nu overal volop complimenten. Doet dat wat met je?Openda: 'Het geeft me juist nog meer motivatie. Ik voel het niet als druk, het geeft energie. 'Ze praten over me, mam', zei ik. Het maakt haar trots. Juist nu moet ik doorgaan en niet alleen in Nederland zien ze het. Ook in België, in Frankrijk, dat wil ik graag. Dat ze zien dat ik een goede speler ben.''We krijgen als team ook veel waardering nu. Veel spelers kunnen straks een stap maken. Dat is een compliment voor de club. Als je als club goed bent voor je spelers, dan zijn de spelers goed voor de club.'Volgen ze je bij Club Brugge? Is er contact? Je staat daar immers onder contract.Openda: 'Er is contact met Brugge. Soms krijg ik een berichtje, als ze gezien hebben dat ik het goed doe. Ik heb daar een contract tot 2024. Nu ligt de focus op Vitesse, het zijn drukke weken.''Wat er met Brugge gebeurt, is niet mijn zaak nu, we zien het wel. Ik volg de resultaten van het team. Ik wil niet over de vorige trainer praten, daar had ik een minder goede relatie mee. Nu heeft Club een nieuwe coach, Alfred Schreuder was assistent van Koeman en dus de broer van Dick die bij Vitesse assistent was. Het zijn goede gasten, ze lijken op elkaar. Ik denk dat Schreuder goed is voor Brugge.'Na dit seizoen heb je nog twee jaar contract in Brugge. Je bent je behoorlijk in de kijker aan het spelen. Waar ligt je toekomst?Openda: 'Brugge was niet het beste begin van mijn loopbaan. Vitesse vormde de perfecte keus in mijn leven. Na dit tweede seizoen voel ik me klaar voor de volgende stap. Ik meot terug, want ik heb een doorlopend contract. Als er een kans is om een transfer te maken naar een betere club, dan zou dat een mooie optie zijn. Het is een goed moment wellicht om me te verkopen. Terug naar Brugge is ook geen probleem.'Is de topscorerstitel in de Eredivisie inmiddels een doel?Openda: 'Ja, het doel is nummer één in de topscorerslijst te worden. Ik zeg niet dat ik het ga worden, maar ik heb de ambitie. Wat dat betreft is het fijn dat Sébastian Haller deelneemt aan de Afrika Cup. (lacht) Dat ik de strafschoppen mag nemen, helpt ook.Hoe is je band met de Duitse trainer Thomas Letsch?Openda: 'Vanaf de eerste dag had ik een speciaal gevoel. Dat had ik nog nooit gehad. Hij kan me echt helpen om het beste uit mij te halen. We hebben goed contact, praten veel, lachen veel. Ik lach vaak, maar niet altijd. Soms kijk ik wat moeilijk, dan vraagt de trainer meteen wat er met me is. Er moet iets zijn, zegt hij dan. Soms kijk ik als een monster, dan moet ik snel weer lachen van hem.''Het voelt als een vader-zoonrelatie. Voor de wedstrijd zegt hij ook altijd dat ik moet laten zien wie Openda is. Dat stimuleert me, dan antwoord ik graag.'