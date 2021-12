Najaarstopscorer mag hij zich noemen. Sinds oktober maakte niemand meer goals in de Eredivisie dan Loïs Openda. Voetbal International ging met hem spreken en had het onder meer over zijn toekomst bij Club en de Rode Duivels. 'Ik heb het WK in mijn hoofd zitten.'

Negen goals uit negen wedstrijden in oktober, november en december is weergaloos. Met zijn snelheid en doelgerichtheid is hij een plaag voor de verdedigers van de opponent. Daarnaast is hij balvast, ziet hij de openingen. Openda is meer dan een afmaker, maar dat afmaken gaat hem momenteel wel heel gemakkelijk af.Openda was al de smaakmaker in de kleedkamer, altijd vrolijk, altijd in voor een dolletje. Nu is hij ook de smaakmaker op het veld. De Belgische spits lijkt altijd te lachen en heeft daar nu alle reden voor. Opmerkelijk is dat Openda van de zestien duels er slechts vijf nodig had om zijn productie van negen te bereiken. Tegen Heracles Almelo was hij al voor de vierde maal twee keer in één wedstrijd trefzeker. Hij was met zijn dubbelslag tegen de Almelose formatie de opvolger van Wilfried Bony, die in 2012 ook eens in twee opeenvolgende competitieduels twee keer scoorde. Openda nam vorige week tegen SC Cambuur ook een dubbel voor zijn rekening. Eerder deed Openda dat al tegen Feyenoord en SC Heerenveen.Met Openda zelf beschouwen we zijn doelpuntenexplosie. Over vertrouwen, statistieken en de toekomst.Wat betekent 'on fire' zijn? We stelden Openda de vraag na Vitesse - Heracles Almelo. Het antwoord was even simpel als raak. 'Dit is het dus', straalde de 21-jarige aanvaller. 'Wat ik liet zien.' Openda ging in op het begrip vorm. 'Het is vertrouwen voelen, vertrouwen krijgen en vertrouwen waarmaken. Dat is zo belangrijk. Lekker in je vel zitten, weten dat je altijd en overal kunt scoren. Het is een heerlijk gevoel. De spelers om mij heen weten wat ze aan me hebben, hoe ze me het best kunnen gebruiken. Dit wil ik nog wel even vasthouden. Ik voel me prettig, op het veld en daarbuiten. Vorig seizoen heb ik wel degelijk moeten wennen, aan het leven en aan het voetbal. Nu lijkt het allemaal op zijn plek te vallen.'Openda blijkt een speler die zelf de statistieken nauwkeurig in de gaten houdt. Aanvallers kennen hun cijfers, ze tellen mee. Dat hij nul uit zeven had, kreeg hij te horen. 'Zeg dat maar, dan scoor ik daarna', lachte hij. Met zijn negen goals nu is hij tevreden. 'En nog drie in Europa. Is toch twaalf. Dat lijkt mij keurig, daar ben ik tevreden mee.' Openda kent de topscorerslijst in de Eredivisie uit zijn hoofd. Na Heracles stelde hij direct een vraag. 'Heeft Linssen gescoord bij Feyenoord? Nee, dat is dan goed voor mij. Haller, misschien later vandaag nog. Zijn goede spitsen hoor, die makkelijk een goal maken.' Het houdt de aanvaller kennelijk bezig. 'Ik ken de concurrenten en mijn eigen statistieken wel ja. Het is goed voor mijn cv, goals en assists tellen. Ik heb geen doel, mijn enige doel is meer goals maken. Iedere wedstrijd willen scoren, dat drijft me. Dit gevoel is heerlijk, dit wil ik graag enige tijd vasthouden.'De rol van Loïs Openda bij Vitesse is op zich niet heel veel veranderd, hij is een van de twee spitsen in een elftal dat met wingbacks immer offensief speelt. Maar twee wijzigingen lijken voor Openda bijzonder goed uit te pakken. Vorig seizoen vormde de Belg een koppel met Chelsea-huurling Armando Broja. De jonge Albanees, die veel voor zijn eigen kans speelde en dat ook geregeld waarmaakte. Broja en Openda kwamen beiden tot tien competitiegoals. Dit seizoen lijkt Openda met Thomas Buitink als partner beter tot zijn recht te komen. In het begin van deze jaargang was Nikolai Baden Frederiksen veelal de compagnon van Openda. Verschillende keren bleek dat de twee in elkaars zone kwamen te lopen, waardoor het er aanvallend onsamenhangend en niet op elkaar ingespeeld uit zag. Buitink is meer de harde werker, die van tijd tot tijd zijn goals meepikt.Alles lijkt de kant van Openda te vallen en dat maakt hij meer dan waarHet lijkt offensief meer op Openda afgesteld te zijn. Ook een andere Arnhemse jongeling speelt daarin een rol, want met Daan Huisman op de plek van Satde Rennais-huurling Yann Gboho staat ook daar een speler die meer in dienst van het elftal speelt. Alles lijkt de kant van Openda te vallen en dat maakt hij meer dan waar. Opvallend ook: vorig seizoen speelde Oussama Tannane veelal als nummer tien. Hij zou Openda weg moeten kunnen steken, maar in de praktijk schoot Tannane meer vanuit de tweede lijn en moesten Broja en Openda hun eigen kansen scheppen en afmaken. Ook moesten de aanvallers defensief meer ondersteunen, maar dat vermogen en die energie brengt Openda ook nu. Soms lijkt hij onvermoeibaar, vaak wisselt trainer Thomas Letsch hem ook. Zoals hij dat veel doet met zijn aanvallers.'Ik wil mij focussen op Vitesse', zegt Openda snel als we hem naar zijn toekomst vragen. Hij is nog altijd huurling van Club Brugge. Zijn huidige optredens maken hem een interessante speler om terug te halen, maar Openda zelf wil zich daar niet mee bezig houden. 'Ik heb geen idee wat Club van plan is en eigenlijk wil ik me daar ook niet mee bezighouden. Het is ook niet zo dat ik per se terug naar Brugge moet om het daar te laten zien. Ik laat het hier zien en ik zie wel waar dat toe gaat leiden. Ik focus me op Vitesse, we spelen hier belangrijke wedstrijden. Vitesse verdient mijn volle aandacht. Wat we nu doen is geweldig. Ik heb genoten in de Europese wedstrijden en ik heb het idee dat we nog niet klaar zijn. Tegen Cambuur vorige week was het geweldig en nu tegen Heracles ook weer drie punten. Woensdag in de beker tegen Sparta, we zitten in een flow en willen dat vasthouden. Dit kan een heel mooie decembermaand worden. Ik kijk liever naar die nabije toekomst dan naar de verre toekomst. We zien wel hoe het gaat lopen.'Zijn ronkende statistieken van dit moment maken hem wellicht een interessante optie voor De Rode Duivels. Hij is in ieder geval in beeld bij onze zuiderburen, want ook daar scoort hij er lustig op los. Openda lepelt zijn cijfers op. 'Twaalf goals in veertien wedstrijden en vijf in vijf duels dit seizoen.' Geen onaardige bijdrage in Jong België. Openda is daar onomstreden en maakt indruk. Zo'n twee maanden geleden, in de periode dat Openda bij Vitesse nog zoekende was naar goals, hingen er al Belgische journalisten aan de lijn. Zij zagen een andere Openda dan wij in Arnhem en vroegen zich hardop af waar het plafond van de snelle spits zou liggen. Een antwoord vinden was lastig, omdat er twee Openda's leken te zijn. De doelpuntenmachine en de worstelende aanvaller. Inmiddels hebben de twee zich verenigd tot een potentiële WK-ganger.Openda droomt van een WK, maar heeft er een nuchtere theorie over. 'Misschien krijg ik een kans in de nationale ploeg. Ik heb het WK wel in mijn hoofd zitten, maar het kan ook een volgend WK zijn hoor.' Aan concurrentie geen gebrek in de ploeg van bondscoach Roberto Martínez. 'De concurrentie is vrij behoorlijk met spelers als Romelu Lukaku en Divock Origi en ook met nog wat anderen.' Dat Openda de Belgische nationale ploeg noemt is opmerkelijk. Hij kan ook nog kiezen voor Portugal, Marokko of Congo. 'Maar België kan het verst komen op een WK, Portugal heeft zich nog niet gekwalificeerd. Mijn hart ligt ook bij België, daar ben ik opgegroeid.'