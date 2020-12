Sport/Voetbalmagazine sprak met Loïs Openda, die door Club Brugge uitgeleend wordt aan Vitesse en het steengoed doet in de Eredivisie. Een voorsmaakje.

In Brugge werd zijn rol te vaak gereduceerd tot supersub, maar in Nederland leeft Loïs Openda helemaal op. Het bewijs daarvan: zijn vijf goals in de laatste acht wedstrijden, waardoor Vitesse verrassend meedraait aan de kop van het klassement.

Vitesse staat met 25 op 33 tweede in de Eredivisie. Is dat niet de mooist denkbare revanche op iedereen die niet in jou geloofde?

Loïs Openda: 'Van zodra ik bij deze ploeg kwam, had ik door dat hier kwaliteit zit. Plus een ambitieuze trainer (Thomas Letsch, nvdr) die net als ik de competitie leerde kennen. Ik zag dat hij goeie ideeën had en de intentie om op balbezit te spelen, dat heeft me meteen gemotiveerd. Het was duidelijk dat het alleen maar goed kon gaan. Zeker omdat ik erheen gegaan was met de mentaliteit van Club Brugge, met dezelfde drang om te winnen.'

'Weet je, toen ik de eerste keer met mijn ploegmaats sprak, zei ik hen dat ik gekomen was om kampioen te spelen. Daar moesten ze om lachen, maar kijk waar we nu staan. Ik probeer hen dat beetje extra bij te brengen, want ik vind - en we hebben dat ook sinds het begin van het seizoen bewezen - dat we niet veel minder zijn dan de topclubs in de competitie.'

Toen je in juli koos voor een uitleenbeurt in Nederland, was dat een keuze van jou of van de directie?

Openda: 'Dat is in een goede verstandhouding gebeurd. Toen ik tijdens de voorbereiding nog in Brugge was, hebben we goeie wedstrijden gespeeld, maar Club blijft Club. Er is veel concurrentie en ik wilde spelen.'

'Mijn eerste seizoen, onder Ivan Leko, kreeg ik veel speelminuten (724 in 28 wedstrijden over heel het seizoen 2018/19, nvdr), maar vorig jaar onder Philippe Clement werden dat er minder en minder (797 in 25 wedstrijden, nvdr). Op mijn twintigste wilde ik dat mijn derde profseizoen het seizoen zou zijn waarin ik volwaardig titularis werd. En ik denk niet dat ik daarin dit seizoen bij Club Brugge zou geslaagd zijn.'

Philippe Clement had er onlangs, na een moeizame zege tegen KV Kortrijk, nog spijt van dat hij geen aanvaller had met het karuur van een Romelu Lukaku of Erling Haaland. Een nogal gewaagde uitspraak als je weet dat Club de voorbije achttien maanden 8 miljoen euro uitgaf aan Okereke, 6 miljoen aan Krmencik en 3,5 miljoen om Diagne te huren. Wat denk jij daar dan van?

Openda: (glimlacht) 'Ik ben zelf een echte nummer 9 en ze hebben mij laten vertrekken... Wat moet ik dan zeggen? Ik denk dat iedereen nood heeft aan een snelle spits, maar bij Club zet Clement Okereke liever op de flank.'

'Ik denk niet dat hij ooit een Lukaku of Haaland in zijn ploeg zal hebben, maar Krmencik bijvoorbeeld is een heel goede speler. Ik heb met hem getraind, hij kan de bal goed bijhouden en hij kan scoren. Wat hem ontbreekt, is gewoon wat vertrouwen. Echt waar: ik denk dat hij een speler is die, als hij wat vertrouwen krijgt, tientallen doelpunten kan maken.'

'Maar ik weet zelf beter dan wie ook dat het moeilijk is om je bij Club Brugge waar te maken als spits. Je moet niet gewoon de mentaliteit hebben, je moet als het ware bezeten zijn.'

