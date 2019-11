Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

De ex-trainer van KRC Genk is sinds 15 maart 2018 de rechterhand van bondscoach Ryan Giggs. Met Wales staan ze voor een allesbeslissende wedstrijd tegen Hongarije.

In poule E moet na groepswinnaar Kroatië, 17 punten uit 8 duels, nog een EK-ticket worden verdeeld. De strijd gaat tussen drie landen: Hongarije (12), Wales (11) en Slovakije (10) staan dicht bij elkaar na zeven speeldagen, want Azerbeidzjan (1) speelde amper een rol in deze poule. Op het programma van de slotspeeldag staat de confrontatie tussen Wales en Hongarije, terwijl Slovakije het opneemt tegen Azerbeidzjan.

...