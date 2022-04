Chelsea staat vanavond voor een aartsmoeilijke opdracht in de kwartfinales van de Champions League. Het verloor de heenwedstrijd met 1-3 in eigen huis tegen Real Madrid. Kan man in vorm Kai Havertz de Blues naar een mirakel gidsen?

'Hij heeft intensiteit, is betrokken bij veel goals en scoorde zelf ook weer. Hij zit in een goede periode, het is nu aan hem om te blijven doorgaan', zei Chelseatrainer Thomas Tuchel vorige maand over Kai Havertz, na zijn twee goals in de 0-4-overwinning op het veld van Burnley. De jonge Duitser heeft goed geluisterd naar zijn coach, want sindsdien scoort hij aan de lopende band. In zijn laatste zes competitiewedstrijden vond hij vijf keer de weg naar het net.

...

'Hij heeft intensiteit, is betrokken bij veel goals en scoorde zelf ook weer. Hij zit in een goede periode, het is nu aan hem om te blijven doorgaan', zei Chelseatrainer Thomas Tuchel vorige maand over Kai Havertz, na zijn twee goals in de 0-4-overwinning op het veld van Burnley. De jonge Duitser heeft goed geluisterd naar zijn coach, want sindsdien scoort hij aan de lopende band. In zijn laatste zes competitiewedstrijden vond hij vijf keer de weg naar het net.Vertrouwen van Tuchel doet wonderenHavertz verkeert momenteel in topvorm, al verliep zijn start bij Chelsea moeizaam. De Duitse international werd in september 2020 voor een bedrag van 80 miljoen euro naar Stamford Bridge gehaald, maar kon aanvankelijk de torenhoge verwachtingen niet inlossen. Onder trainer Frank Lampard had hij het moeilijk en in zijn eerste vijftien wedstrijden scoorde hij slechts één keer. Na zijn eerste maanden bij Chelsea werd hij door critici zelfs als floptransfer bestempeld. Wegens teleurstellende resultaten werd Lampard in januari 2021 aan de deur gezet. Een dag na het ontslag van de Engelsman werd Thomas Tuchel aangesteld als hoofdtrainer van de Londenaren. Die zag potentieel in Havertz en gaf hem meteen speelminuten én vertrouwen. De Duitser speelde steeds beter en zag zijn goede prestaties beloond met een basisplaats in de finale van de Champions League tegen Manchester City. Havertz scoorde het enige doelpunt en bezorgde Chelsea zo een tweede Champions Leaguetrofee in de clubgeschiedenis. Op die manier sloot hij zijn eerste seizoen in Engeland toch met een triomf af. Voorkeur op LukakuDoor de komst van Romelu Lukaku startte Havertz dit seizoen niet als diepe spits, maar als aanvallende middenvelder. Lukaku kwam in de zomer van Inter, waar hij een fenomenaal seizoen achter de rug had, met de landstitel en 24 competitiedoelpunten. Voor aanvang van het seizoen twijfelde niemand eraan dat hij de Chelsea-aanval zou leiden.Maar de Belgische spits had zich zijn terugkeer naar de vroegere club van zijn dromen ongetwijfeld anders ingebeeld. Met drie goals in evenveel wedstrijden startte hij nog uitstekend aan het seizoen, maar hij kon die lijn niet doortrekken. Door zwakke prestaties en blessureleed kwam hij op een zijspoor terecht en nu lijkt de Rode Duivel definitief zijn plek kwijt te zijn aan Havertz.Die situatie lijkt ook niet meteen te gaan veranderen. Havertz blinkt uit in de spits en scoort vlot. Sinds Tuchel een dik jaar geleden het roer overnam bij Chelsea, scoorde hij zeventien keer. Dat is meer dan eender wie van de ploeg. Volgens Jamie Carragher, analist bij Sky Sports, past de Duitser gewoon beter in het systeem van Chelsea dan Lukaku. 'Hij beweegt heel veel, zowel met als zonder bal. Daardoor komt hij vaak in scoringspositie. De statistieken liegen niet. Ze hebben ongeveer evenveel minuten gespeeld en Havertz heeft meer goals en assists dan Lukaku. Daarom zal hij blijven spelen', klonk het. Of Havertz zijn ploeg in Bernabéu naar de halve finales kan loodsen, valt af te wachten. Romelu Lukaku reist alleszins niet mee naar Madrid door een achillespeesblessure.