Alphonso Davies, de 19-jarige Canadese linkerflankspeler, is de revelatie bij Bayern München en lijkt klaar voor een gouden toekomst.

' Alphonso Davies zal inslaan als een bom', vertelde voormalig Bayernvoorzitter Uli Hoeness in de zomer van 2018, toen de club iets meer dan 16 miljoen euro op tafel had gelegd bij de Vancouver Whitecaps - de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de MLS. Daar was de linkerflankaanvaller met acht goals en negen assists een van de grote sterren. Ook werd toen afgesproken dat de international, die al debuteerde op zijn zestiende, nog een halfjaar verder mocht rijpen in de Amerikaanse profcompetitie. 'Ik vertrouw volledig op de inschatting van mijn sportief directeur Hasan Salihamidzic', aldus Hoeness. De Bosnische oud-speler vertelde in SportBild uitgebreid over de kwaliteiten van Davies, wiens vader altijd een... Chelseafan was: 'Een groot talent. Een toffe gast met een super karakter. Alleen moeten we hem beschermen en niet te veel hypen. Hij heeft met zijn snelheid en diepgang zeker de mogelijkheden om het hier geweldig te doen.' Davies greep zijn kans als linksback in november vorig jaar, door de blessures van Niklas Süle en Lucas Hernández. Daardoor moest David Alaba centraal inspringen. Maar die noodgedwongen keuze, voor een positie die ook Canadees bondscoach John Herdman al eens had uitgetest, werd een succes. Davies greep zijn kans en maakte indruk. 'Hij is erg explosief', stelt trainer Hansi Flick vast. 'Hij werkt hard om de ruimte op de vleugel op te vullen.' Duits recordinternational Lothar Matthäus weet het als analist zeker: 'Bayern heeft goud in handen met Davies.' Maar te veel druk op de schouders van de jonge prof, die in zeventien interlands al vijf keer scoorde, wil ook Herdman niet leggen: ' Phonzie is geweldig. Maar eigenlijk moet die jongen zich nog een beetje kind voelen en gewoon genieten. Laat hem maar doen en voetballen. Onlangs vertelde Phonzie me dat hij een bmx kocht. Die wilde hij altijd al. Geweldig toch.'