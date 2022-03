Kevin De Bruyne neemt het met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League op tegen het Atletico Madrid van Yannick Carrasco. Dat bleek vrijdag bij de loting op het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon.

Thibaut Courtois en Eden Hazard werden met Real Madrid gekoppeld aan Romelu Lukaku en titelverdediger Chelsea. Nog een Belgisch duel wordt de confrontatie tussen Liverpool, met Divock Origi, en Benfica, met Jan Vertonghen. In de vierde kwartfinale staat Bayern München tegenover Villarreal.

De heenwedstrijden worden op 5/6 april gespeeld, de terugwedstrijden een week later. Er werd vrijdag meteen ook geloot voor de halve finales. Daarin zijn de potentiële affiches Chelsea/Real vs City/Atletico en Villarreal/Bayern vs Benfica/Liverpool.

De halve finales vinden plaats op 26/27 april en 3/4 mei. De finale van het kampioenenbal staat op zaterdag 28 mei in het Stade de France in Parijs geprogrammeerd.

Barcelona in Europa League tegen Frankfurt

Ook voor de kwartfinales van de Europa League werd vrijdagmiddag geloot. De Spaanse grootmacht FC Barcelona staat daarin tegenover het Duitse Eintracht Frankfurt. Jason Denayer werd met het Franse Lyon gekoppeld aan West Ham United uit de Premier League. Het Duitse RB Leipzig speelt om een ticket voor de laatste vier tegen het Italiaanse Atalanta. De vierde kwartfinale gaat tussen het Portugese Braga, dat het AS Monaco van Philippe Clement wipte, en het Schotse Rangers. De heenwedstrijden van de kwartfinales worden gespeeld op 7 april, de terugwedstrijden een week later. Er werd vrijdag ook geloot voor de halve finales. Daarin zijn de affiches Barcelona-Frankfurt vs West Ham-Lyon en Leipzig-Atalanta vs Braga-Rangers. De halve finales vinden plaats op 28 april en 5 mei. De finale wordt op 18 mei gespeeld in het Spaanse Sevilla.

