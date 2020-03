Vanavond rond 18 uur kennen onze Rode Duivels hun tegenstanders in de Nations League, die op het einde van dit jaar zal doorgaan. Bij die loting zit België in de tweede pot samen met Spanje, Italië en Frankrijk.

Aan de eerste editie hebben de Rode Duivels niet zo een goede herinneringen. De 5-2 nederlaag in Zwitserland op de laatste speeldag kostte hen een plaatsje bij de laatste vier in juni. Een gouden kans om een eerste trofee binnen te halen, verdween als sneeuw voor de zon. Voor Portugal was het meteen raak. De regerend Europees kampioen ging in eigen land in de finale over Nederland en won zo de eerste Nations League.

De potten voor de loting zijn ingedeeld volgens de prestaties in de vorige editie. De winnaars van de vorige groepen zitten in de eerste pot, dan volgende de tweedes (met ook België), dan de promovendi en tot slot ook de opgeviste degradante, omdat de groepen zijn uitgebreid van drie naar vier teams. De Rode Duivels ontlopen zo onverwachts toplanden als Frankrijk, Spanje en Italië, omdat die ook verrassend tweede werden in hun groep.

De finale van de Nations League zal plaatsvinden in juni 2021. Het gastland zal bepaald worden aan de hand van de landen die zich plaatsen voor de finales.

De potten zien er als volgt uit: Pot 1: Portugal, Nederland, Engeland, Zwitserland Pot 2: België, Frankrijk, Spanje, Italië Pot 3: Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden Pot 4: Kroatië, Polen, Duitsland, IJsland

