Voor zijn laatste dans op de internationale scène zal de gouden generatie van België het moeten opnemen tegen een frisse wind.

We zijn de laatste tien jaar verwend geweest, maar op het WK 2022, het eerste wereldkampioenschap in de herfst, zal het zaak worden om zonder kleerscheuren groep F te overleven. Eerst meten de Rode Duivels zich met het Canada van Jonathan David. In 2018 waarschuwde Roberto Martínez ons al voor het enthousiasme van nieuwkomer Panama. Ook al was Canada 36 jaar geleden al eens actief op een WK, dit zal toch als een debuut aanvoelen.In de tweede wedstrijd komen we het Marokko van Tarik Tissoudali en Selim Amallah tegen, een ploeg die geleid wordt door een zekere Vahid Halilhodzic. Op het WK 2014 was hij het die met Algerije de Duivels van Marc Wilmots tot het uiterste dreef. Het zal een wedstrijd worden waarin de Belgen vooral het hoofd koel zullen moeten houden. Dat lukte hen vorig jaar alvast op het EK tegen Denemarken, in de heksenketel van Kopenhagen, getekend door de hartstilstand van Christian Eriksen. De apotheose in groep F is het duel met Kroatië. Zal er daar al met de rekenmachine in de hand gevoetbald worden? De schaakpartij zal ongetwijfeld beslist worden in het centrum, waar Kroatië op zijn sterkst is met Luka Modric, de Gouden Bal van 2018, Mateo Kovacic, de huidige CL-winnaar, en Marcelo Brozovic, de spelmaker van Inter. Het WK in Qatar, dat slechts één week na het stilleggen van de nationale competities begint, zal iets hebben van de Champions League, met een snelle aaneenschakeling van matchen in een overladen kalender. Als België de poule overleeft, wacht al meteen een duel met Duitsland of Spanje (als de logica gerespecteerd wordt). Met aan het hoofd twee bondscoaches die al eens de Champions League wonnen: Hansi Flick flikte dat met Bayern in 2020 en Luis Enrique met FC Barcelona in 2015. Dat is een competitie die Roberto Martínez alleen nog maar op tv of vanuit de tribunes gezien heeft...