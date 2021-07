Ieder weekend geven we toelichting bij enkele opmerkelijke gebeurtenissen in het buitenlandse voetbal. Vandaag kijkt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, uit naar de nieuwe ambtstermijn van Louis van Gaal als bondscoach van Nederland.

Het wordt weer smullen van de persconferenties die Louis van Gaal als bondscoach van Oranje zal geven. Want de Nederlander is en blijft eigenwijs en eigenzinnig, hij zegt in alle omstandigheden wat hij denkt. Dat was al in het prille begin van zijn spelerscarrière zo, in het midden van de jaren zeventig bijvoorbeeld, toen hij bij Antwerp was neergestreken. Eddy Snelders, toen ook al een ...

Het wordt weer smullen van de persconferenties die Louis van Gaal als bondscoach van Oranje zal geven. Want de Nederlander is en blijft eigenwijs en eigenzinnig, hij zegt in alle omstandigheden wat hij denkt. Dat was al in het prille begin van zijn spelerscarrière zo, in het midden van de jaren zeventig bijvoorbeeld, toen hij bij Antwerp was neergestreken. Eddy Snelders, toen ook al een beleefde jongen, nodigde Van Gaal bij hem thuis uit voor een koffie. Dat kon Louis wel appreciëren. Maar hij lustte de koffie niet. 'Deze koffie smaakt naar kattenpis', zei hij tegen een verbijsterde mevrouw Snelders.Enige tact is nooit aan Louis van Gaal besteed geweest. Maar zijn vakmanschap als trainer staat buiten iedere discussie. Anders word je op je 69e niet door de Nederlandse voetbalbond als een reddende engel binnengehaald terwijl er hier en daar om verjonging wordt geschreeuwd. Van Gaal zei dat hij de lijn van zijn intussen verguisde voorganger Frank de Boer, een 5-3-2-concept, gewoon zou verderzetten. Hij nam het trouwens al voor het EK op voor de tactische keuzes van De Boer. Het neemt niet weg dat Van Gaal tijdens zijn trainerscarrière eerder al op bepaalde voornemens terugkeerde.Louis van Gaal gaat in zijn derde ambtstermijn als bondscoach op zoek naar de wereldtitel. Dat er altijd kritiek is op hem legt hij gewoon naast zich neer. Vooral ook omdat die altijd over niet-voetbaltechnische zaken gaat. Na het WK in Qatar van 2022 moet het definitief gedaan zijn met het trainerschap van de tegen dan 71-jarige Van Gaal. Dan moet Henk Fraser, nu een van zijn assistenten, het overnemen. Die combineert deze job met het trainerschap bij Sparta, de club die vorig seizoen de revelatie was in de eredivisie.Maar met Van Gaal weet je natuurlijk nooit. Hij was al sinds 2016 met pensioen en had Ronald Koeman best als bondscoach willen opvolgen toen die medio 2020 naar Barcelona ging. Alleen werd hij niet gebeld. Dat botste met zijn ego.