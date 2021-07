De Nederlandse voetbalbond en de Oranjesupporters willen Louis van Gaal als nieuwe bondscoach. De succescoach kwam al met een reactie in L'Équipe: 'De geschiedenis herhaalt zich.'

Frank de Boer heeft zelf ontslag genomen als bondscoach van de Nederlandse ploeg. De KNVB moet dus op zoek naar een nieuwe trainer. Alle ogen zijn daarbij opnieuw gericht op Louis van Gaal. De Nederlandse voetbalbond zou hem zelfs bovenaan zijn lijstje van topkandidaten hebben gezet en ondertussen al naar Portugal zijn gereisd om te spreken met Van Gaal.

'De geschiedenis herhaalt zich', reageerde de ex-coach van onder meer Ajax en Manchester United bij de Franse sportkrant L'Équipe, nog voor hij de top van de voetbalbond in Portugal ontving. 'Het was ook het geval toen Ronald Koeman naar Barcelona vertrok. Toen kreeg ik in de polls ruim dertig procent van de stemmen. Nu is dat ongeveer tachtig procent. Ik ga er zeker over nadenken. Want de positie van bondscoach is heel belangrijk met het oog op de ontwikkeling en innovatie van het voetbal in een land.'

Van Gaal ziet ook heel wat mogelijkheden in Oranje, dat op EURO 2020 nog sneuvelde in de 1/8ste finales tegen Tsjechië. 'Het beste team wint, niet de beste individuen. Dat zeg ik al veertig jaar. Nederland heeft fantastische spelers, maar tegen Tsjechië hebben we die niet gezien. Dan moet je je afvragen waarom dat is gebeurd. Dat is ook het geval bij Frankrijk of Portugal. In mijn ogen zijn dit geen teams maar een verzameling van individuen.

'Kijk maar naar Kylian Mbappé bij Les Bleus. Het is moeilijk om zo iemand in je team te hebben. Fysiek en technisch is hij geweldig, maar tactisch heeft hij nog veel vooruitgang te boeken. Het gaat om het omgaan met je status en je omgeving, ook als mens. Toon je je bescheidenheid? Zie je de gevolgen voor je teamgenoten? Daar gaat het om.'

