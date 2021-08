Enkele routiniers zijn al bekend met zijn werkwijze, de jongere internationals gaan het ondervinden. Louis van Gaal is terug bij Oranje en dat zullen ze geweten hebben.

Door Simon Zwartkruis (Voetbal International)Zijn reputatie was hem negen jaar geleden al vooruitgesneld, rond zijn tweede aanstelling als bondscoach. In spanning wachtten de spelers van Oranje af wat er komen ging. Sommigen kenden hem al sinds het Jeugd-WK 2001 in Argentinië, waar hij als coach van Oranje U20 optrad. Met onder anderen Arjen Robben, Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar, John Heitinga en Maarten Stekelenburg in de selectie. De rest kende hem vooral vanwege zijn staat van dienst en van geruchtmakende tv-items over zijn trainingen en persconferenties.Met die laatste beelden in hun hoofd gingen nieuwe internationals bij Van Gaal op audiëntie, in de periode na zijn benoeming in 2012. De Amsterdamse coach hecht aan persoonlijk contact met zijn spelers en doet daarom aan kennismakingsgesprekken. Stuk voor stuk vertelden ze naderhand dezelfde verhalen: met knikkende knieën gingen ze de kamer in, opgelucht kwamen ze even later weer naar buiten. 'Ik was nerveus voor dat gesprek', vertelt Memphis Depay bijvoorbeeld in zijn biografie Heart of a Lion over zijn eerste ontmoeting met Van Gaal, eind 2013 in het spelershotel van Oranje. 'Voor de coach Van Gaal had ik groot respect. Alleen al zijn lijst met getrainde clubs en behaalde prijzen dwingt bewondering af. Ik vroeg me vooral af wat voor soort man het zou zijn. Op televisie wekt hij vaak de indruk van een autoritaire schoolmeester. In gedachten zag ik een boze man voor me, die mij de les ging lezen. Al die gedachten verdwenen toen we tegenover elkaar gingen zitten. Binnen een minuut vroeg ik me af waarom ik me in hemelsnaam druk had gemaakt. Hij was heel aardig, vroeg naar mijn achtergronden, mijn familie. Hij toonde oprechte interesse. Dat was een aangename verrassing.'Zo werkt Van Gaal: hij verdiept zich in spelers en stafleden, overtuigt ze van zijn visie en gaat aan de slag. Daarin eist hij van iedereen totale overgave aan het teamproces. Wie niet meegaat in zijn intense aanpak heeft een probleem. De terugkeer van Van Gaal bij de nationale ploeg is een breuk met de werkwijze onder zijn voorganger. Frank de Boer legde veel verantwoordelijkheid bij zijn spelers, liet de teugels af en toe vieren en ging akkoord met het behoud van de gehele staf van Ronald Koeman. Daar is bij Van Gaal geen sprake van. De assistenten van Koeman en De Boer hebben plaatsgemaakt voor Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek. Van Gaal zoekt de dialoog met spelers en staf, maar ze moeten met sterke argumenten komen willen ze de hoofcoach op andere gedachten kunnen brengen. En hoewel hij zijn spelers door de jaren heen iets meer vrijheden is gaan gunnen, en meer taken is gaan delegeren aan assistenten: zijn wil is en blijft wet.Daarmee voldoet Van Gaal aan het belangrijkste kenmerk in de summiere profielschets, die de KNVB naar buiten bracht na het vertrek van De Boer: de bond zocht een baas. Die hebben ze nu. De eerste piketpalen had de nieuwe bondscoach al geslagen voor zijn officiële aanstelling. Zijn eisen met betrekking tot zijn staf werden door de KNVB ingewilligd. In een interview met de Volkskrant benoemde hij de voordelen van het 5-3-2-systeem. En in een toespraak voor de Oranje-vrouwenploeg noemde hij hun mannelijke collega's 'een veredeld stelletje sterren'. Het liet aan duidelijkheid allemaal niets te wensen over.In de periode tussen mondeling akkoord en officiële bevestiging lieten kernspelers als Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Memphis zich al positief uit over de aanstaande rentree van Van Gaal. De coach zelf liet in een eerste persbericht weten al met diverse spelers gesproken te hebben. Zijn werk als bondscoach was dus al begonnen. Want tijd is schaars: begin september wachten de cruciale WK-kwalificatieduels met Noorwegen, Montenegro en Turkije. Voorbije zondag augustus maakte Van Gaal al zijn eerste voorselectie bekend, over 11 dagen volgt de definitieve selectie.De nieuwe bondscoach heeft geen paleisrevolutie gemaakt van zijn derde aanstelling bij Oranje. De technische staf mag dan vervangen zijn, de rest van het begeleidingsteam is intact gebleven. Bij vorige klussen nam Van Gaal vaak specialisten als inspanningsfysioloog Jos van Dijk en videoanalist Max Reckers mee, maar daar is nu van afgezien. Voor Blind heeft zijn rentree consequenties bij Ajax. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zal de assistent-coach de komende anderhalf jaar geen deel uitmaken van de rvc van de club. Voor Van Gaal cum suis zal de aanloop naar het WK beduidend anders zijn dan in 2014, ervan uitgaand dat Oranje zich gaat kwalificeren voor het eindtoernooi in Qatar. Richting het WK in Brazilië startte de voorbereiding ruim vijf weken voor de aftrap. Volgend jaar zal dat, vanwege de planning midden in het seizoen, slechts een week zijn. Ook de preparatietijd voor de eerste interland, woensdag 1 september in Noorwegen, is minimaal. Twee dagen heeft Van Gaal de spelers vooraf tot zijn beschikking, inclusief uitlooptraining en de reis naar Oslo.Opnieuw zullen internationals die nog nooit met hem hebben gewerkt, met spanning in hun lijf het kennismakingsgesprek ingaan. Van Gaal zal informeren naar hun persoonlijke achtergronden en zijn werkwijze uiteenzetten. Vermoedelijk zullen spelers ook deze keer concluderen dat beeldvorming en realiteit niet altijd hetzelfde zijn. Daarna moet de bondscoach in zeer korte tijd de selectie en de speelwijze naar zijn hand zetten. Op het bronzen WK 2014 heeft Van Gaal bewezen waar dat toe kan leiden.