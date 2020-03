In een nostalgisch gesprek met Sport/Voetbalmagazine vertelt Luc Nilis over zijn band met Ronaldo, zijn voormalige ploegmaat bij PSV. Over de vreemde eerste ontmoeting en de erkenning na de carrière.

'Onze eerste match was op verplaatsing bij Vitesse', doet Luc Nilis het verhaal van zijn veelbesproken partnership met Ronaldo Luiz Nazario de Lima, kortweg Ronaldo. 'Dat was voor PSV altijd een lastige match, werd mij gezegd. We wonnen met 1-4. Met twee doelpunten van Ronaldo en twee van mij. We spraken eigenlijk dezelfde voetbaltaal. En na een goede assist kwam hij gelijk naar mij gelopen. Hij ging niet op zijn eentje de show stelen.'

De eerste ontmoeting tussen beide PSV-spitsen was nochtans minder vlot. Luc Nilis: 'Wij namen deel aan een toernooi in het Olympisch Stadion van Barcelona. Ik hoorde dat Ronaldo, een zeventienjarige Braziliaan die de club gekocht had, mijn kamergenoot zou worden. Ronaldo had een lange vlucht achter de rug en hij viel als een blok in slaap. Maar hij snurkte als een varken en in die omstandigheden kon ik onmogelijk op dezelfde kamer blijven liggen. Ik riep de teammanager en dokter erbij om het gesnurk te beluisteren en zij vonden het ook niet normaal. Ze hebben Ronaldo onderzocht en wat bleek? Hij snurkte door een aandoening van zijn keelamandelen. De dokters hebben die klieren pas tijdens de winterstop operatief kunnen verwijderen en al die tijd heeft hij uiteraard alleen geslapen.'

Als beste voetballers van zijn generatie noemt Nilis naast Ronaldo ook Enzo Scifo, Zinédine Zidane, Diego Maradona, Ruud Gullit en Marco van Basten. Omgekeerd gebeurde het ook al dat Ronaldo zijn voormalige PSV-maatje noemde als de speler aan wie hij het meest heeft gehad.

Nilis toont toch tot op vandaag erkentelijk voor die quote: 'Hij had zoveel namen kunnen opnoemen, maar hij heeft aan mij gedacht. Hij zal misschien geoordeeld hebben dat ik hem geholpen heb aan zijn transfer naar Barcelona.'

'Ik herinner mij vooral zijn bescheidenheid. De Ronaldo die ik kende, was een man zonder kapsones. Na mijn carrière heb ik hem eens aan de telefoon gehad. Ik was op citytrip in Madrid en hij heeft toen kaartjes voor mij geregeld voor een wedstrijd tegen Valladolid. Hij is na de match zelfs naar mijn hotel afgezakt om een shirt te overhandigen aan mijn zoon. Maar één ding heeft mij nog meer verbaasd: in Madrid was hij omringd door dezelfde gasten die tien jaar daarvoor met hem naar Eindhoven waren gekomen om voor hem te koken en hem gezelschap te houden.'

(Alain Eliasy)

Lees het volledige interview met Luc Nilis in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 18 maart.

'Onze eerste match was op verplaatsing bij Vitesse', doet Luc Nilis het verhaal van zijn veelbesproken partnership met Ronaldo Luiz Nazario de Lima, kortweg Ronaldo. 'Dat was voor PSV altijd een lastige match, werd mij gezegd. We wonnen met 1-4. Met twee doelpunten van Ronaldo en twee van mij. We spraken eigenlijk dezelfde voetbaltaal. En na een goede assist kwam hij gelijk naar mij gelopen. Hij ging niet op zijn eentje de show stelen.'De eerste ontmoeting tussen beide PSV-spitsen was nochtans minder vlot. Luc Nilis: 'Wij namen deel aan een toernooi in het Olympisch Stadion van Barcelona. Ik hoorde dat Ronaldo, een zeventienjarige Braziliaan die de club gekocht had, mijn kamergenoot zou worden. Ronaldo had een lange vlucht achter de rug en hij viel als een blok in slaap. Maar hij snurkte als een varken en in die omstandigheden kon ik onmogelijk op dezelfde kamer blijven liggen. Ik riep de teammanager en dokter erbij om het gesnurk te beluisteren en zij vonden het ook niet normaal. Ze hebben Ronaldo onderzocht en wat bleek? Hij snurkte door een aandoening van zijn keelamandelen. De dokters hebben die klieren pas tijdens de winterstop operatief kunnen verwijderen en al die tijd heeft hij uiteraard alleen geslapen.'Als beste voetballers van zijn generatie noemt Nilis naast Ronaldo ook Enzo Scifo, Zinédine Zidane, Diego Maradona, Ruud Gullit en Marco van Basten. Omgekeerd gebeurde het ook al dat Ronaldo zijn voormalige PSV-maatje noemde als de speler aan wie hij het meest heeft gehad. Nilis toont toch tot op vandaag erkentelijk voor die quote: 'Hij had zoveel namen kunnen opnoemen, maar hij heeft aan mij gedacht. Hij zal misschien geoordeeld hebben dat ik hem geholpen heb aan zijn transfer naar Barcelona.''Ik herinner mij vooral zijn bescheidenheid. De Ronaldo die ik kende, was een man zonder kapsones. Na mijn carrière heb ik hem eens aan de telefoon gehad. Ik was op citytrip in Madrid en hij heeft toen kaartjes voor mij geregeld voor een wedstrijd tegen Valladolid. Hij is na de match zelfs naar mijn hotel afgezakt om een shirt te overhandigen aan mijn zoon. Maar één ding heeft mij nog meer verbaasd: in Madrid was hij omringd door dezelfde gasten die tien jaar daarvoor met hem naar Eindhoven waren gekomen om voor hem te koken en hem gezelschap te houden.'(Alain Eliasy)Lees het volledige interview met Luc Nilis in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 18 maart.