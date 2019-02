Lucas Bijker (KV Mechelen): 'We zijn bang geweest om een kind te verliezen'

'Op de basisschool zat er een donker meisje bij me in de klas. Op een dag kwam ik thuis en zei ik tegen mijn moeder: 'Ik kan niet met dat meisje trouwen.' Dat hoorde niet. In mijn beleving was ik blank. Pas tóén ben ik me langzaam gaan realiseren: hé, ik ben niet blank. En mijn ouders wel. Hoe zit dat precies? Mijn ouders zijn altijd open geweest over de adoptie. Ze zouden me helpen zoeken naar mijn biologische ouders als ik die behoefte had. Maar die heb ik nooit gevoeld. Misschien dat dat ooit verandert als de kinderen er interesse in tonen.'

...