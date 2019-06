De 18-jarige verdedigende middenvelder Ludovit Reis verlaat FC Groningen en tekent tot 2022 in de Catalaanse hoofdstad. Hij brengt 3,25 miljoen euro in het laatje.

In het spoor van Frenkie de Jong (22 en voor 75 miljoen euro weggeplukt bij Ajax) is Ludovit Reis straks de 21e Nederlander die in dienst treedt bij Barça.

Zonder twijfel is de controleur de minst bekende van allemaal. De afgelopen maanden werkte hij nog maar zijn eerste volledige seizoen af in de eerste ploeg van FC Groningen. In september 2018, net nadat Reis een basisplek had veroverd, sprong de verdedigende middenvelder in het oog van de Barcelonascouts tijdens een duel van Oranje U19. 'In het begin zei mijn vader nog: "Eerst zien, dan pas geloven." Toen de clubs dan toch effectief gingen praten, werd het almaar concreter.'

De transfersom kan, mits bonussen, oplopen tot 7,5 miljoen euro. Bovendien lieten ze bij de Spaanse kampioen - zoals vaak - een gelimiteerde afkoopsom van 100 miljoen euro opnemen in het contract (drie jaar met optie voor nog eens twee seizoenen). 'Ik ben niet iemand die veel naar cijfers kijkt, maar natuurlijk doet dit wel iets met mij.'

Reis' ouders verhuisden kort voor zijn geboorte vanuit Slovakije naar het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep. Hij voetbalde eerst voor amateurclub SV Hoofddorp, waar een jeugdscout van FC Groningen de hoofdscout tipte. Precies in het duel dat die hem kwam bekijken, beleefde Reis een offday. Gelukkig volgde er een second opinion door de hoofdscout, met resultaat ditmaal: op zijn vijftiende kwam Reis in de jeugdopleiding van FC Groningen terecht.

Ondanks de moeilijke start en zijn beperkte fysieke vermogen (1,78 meter) werd Reis in het seizoen 2017/18 door coach Ernest Faber al als eerstejaars A-junior bij de A-kern gehaald. Zijn voorbeeld is N'Golo Kanté van Chelsea. 'Mijn kwaliteiten liggen bij het opjagen en druk zetten. Alleen in balbezit moet ik nog heel wat beter worden.'