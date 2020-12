Wanneer Lazio voetbalt, zijn de ogen doorgaans gericht op de Italiaanse topschutter Ciro Immobile. Al komt het gevaar ook uit andere hoeken, met name van Luis Alberto.

Luis Alberto brak in 2013 door bij Sevilla, wat hem in de zomer een mooie transfer naar Liverpool opleverde, maar de Spanjaard kende drie moeilijke jaren in het noorden van Engeland. Na twee uitleenbeurten besloot hij dat het tijd was om zijn carrière te herlanceren. Voor amper vier miljoen vertrok hij in 2016 naar de blauwhemden in Rome en vier jaar later kan Lazio terugblikken op een meer dan geslaagde transfer. De Spanjaard ontwikkelde zich tot het creatieve hart van I Biancocelesti en haalt zo het beste uit spelers als Ciro Immobile.

Mocht de 28-jarige Spanjaard enkele jaren jonger zijn, stonden de transferrubrieken de voorbije maanden wellicht vol geruchten die hem aan een miljoenentransfer linken. Dat hij van enorm belang is voor Lazio werd deze groepsfase in de Champions League al duidelijk. Club Brugge kan zich vanavond misschien ook best op richten, in plaats van die Italiaanse goalgetter te mandekken.

Mezzala

Luis Alberto is intussen een van de meest gevreesde aanvallende middenvelders op het continent. Tijdens zijn periode bij de Laziali staat de teller op vierenveertig assists en zesentwintig doelpunten. In de 3-5-2 van Simone Inzaghi speelt de Spanjaard als Mezzala. Letterlijk vertaald betekent dit een halve vleugel. Deze rol kan door meerdere posities op meerdere manieren worden geïnterpreteerd.

Alberto opereert namelijk vaak hoog op de veld links tussen de linies. Hij is met andere woorden vaak terug te vinden in de halfspace. Vanuit deze zone zoekt hij ruimtes waar hij de bal kan ontvangen en dieptepasses kan versturen voor de lopende spitsen in de ruimte achter de verdediging of speelt hij een overlappende vleugelverdediger aan. Tegen Dortmund, op de eerste speeldag in deze Champions League, konden we zo al een paar keer een staaltje van zijn kunnen zien. Vroeg in de wedstrijd omspeelde hij de Duitse defensie en zorgde zo voor een enorme kans voor Joaquin Correa die op de keeper besloot. Met een gelijkaardige pass voorzag hij de pre-assist voor het laatste doelpunt van de wedstrijd, de 3-1.

Volgens voetbaldataverzamelaar Statsbomb leiden zijn passes voor Lazio gemiddeld 3,1 keer per negentig minuten tot een schot en haalt hij 0,3 expected assists. Daarmee behoort hij tot de beste aanvallende middenvelders in Italië. Ook defensief trekt hij zijn streng, voornamelijk in de vorm van druk zetten. Per wedstrijd zet hij gemiddeld 19,9 keer druk op een tegenstander in balbezit, waaruit zijn ploeg 5,87 keer per wedstrijd de bal terugwint.

Voor de Brugse defensie wordt het dus belangrijk om de ruimte tussen Mata en Mechele klein te houden, en de lopers langs de flanken op te vangen. Die hoge druk wordt vervolgd door medeaanvallers Immobile en Correa, dus veel tijd om vanuit de verdediging op te bouwen zal blauw-zwart in het Stadio Olimpico niet krijgen.

Scherpe corners

Een van zijn grootste kwaliteiten zijn stilstaande fases. Als vaste corner- en vrije trappennemer voor Lazio is hij gemiddeld meer dan acht keer per wedstrijd aan zet. Als rechtsvoetige neemt hij meer dan eens indraaiende hoekschoppen vanop links. Deze snijdt hij graag heel scherp aan. Om de drie wedstrijden resulteert dit zelfs in een poging recht op doel.

Ook in de openingswedstrijd van de Champions League-groepsfase tegen Borussia Dortmund probeerde hij dit meermaals in de eerste helft. In minuut drieëntwintig konden de inlopende koppers aan de eerste paal Alberto's voorzet amper scheren, waardoor de verraste doelman Marwin Hitz niet kon reageren en de bal per ongeluk in eigen doel devieerde.

Geen hoekschoppen tegen krijgen is een lastige opdracht, maar de Brugse videoanalisten zullen de trainersstaf en de spelers wellicht wijzen op het gevaar uit die corners. Vooral Simon Deli moet de inlopende aanvallers in de eerste zone verhinderen. Simon Mignolet zal zijn beste lijnreflexen bij moeten hebben.

